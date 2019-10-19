Тульские росгвардейцы завоевали золото на первенстве «Динамо» по самбо

Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

В спортзале тульского «Динамо» прошли соревнования по борьбе самбо, в которых приняли участие более 25 команд из правоохранительных ведомств и служб органов безопасности и правопорядка Тульской области.

В поединках участвовали более 100 спортсменов, соревнования проходили в бескомпромиссной, напряженной и упорной борьбе. В командном зачете первое место заняла команда Управления Росгвардии по Тульской области, на втором месте – команда регионального УМВД, бронза досталась сотрудникам областного ГУ МЧС.

Победителями и призерами в команде Росгвардии по Тульской области стали сотрудник СОБР старший лейтенант полиции Илья Н, занявший 2 место в весовой категории до 68 кг, сотрудник вневедомственной охраны младший сержант полиции Антон Суровцев, завоевавший 1 место в категории до 90 кг.

Сотрудники отряда мобильного особого назначения рядовой Алексей Фомичев и младший сержант полиции Владимир Назаров завоевали серебряную и бронзовую медали.

– Самбо – относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спорта. Философия самбо – не только система противодействия противнику без применения оружия, но и система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств, − отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Тульской области Денис Заботин.