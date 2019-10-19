новости
новости
Регистрация
Тульские росгвардейцы завоевали золото на первенстве «Динамо» по самбо
Фото: пресс-служба Управления Росгвардии по Тульской области

Тульские росгвардейцы завоевали золото на первенстве «Динамо» по самбо

В соревнованиях приняли участие более 100 представителей правоохранительных ведомств.

В спортзале тульского «Динамо» прошли соревнования по борьбе самбо, в которых приняли участие более 25 команд из правоохранительных ведомств и служб органов безопасности и правопорядка Тульской области.

В поединках участвовали более 100 спортсменов, соревнования проходили в бескомпромиссной, напряженной и упорной борьбе. В командном зачете первое место заняла команда Управления Росгвардии по Тульской области, на втором месте – команда регионального УМВД, бронза досталась сотрудникам областного ГУ МЧС.

Победителями и призерами в команде Росгвардии по Тульской области стали сотрудник СОБР старший лейтенант полиции Илья Н, занявший 2 место в весовой категории до 68 кг, сотрудник вневедомственной охраны младший сержант полиции Антон Суровцев, завоевавший 1 место в категории до 90 кг.

Сотрудники отряда мобильного особого назначения рядовой Алексей Фомичев и младший сержант полиции Владимир Назаров завоевали серебряную и бронзовую медали.

– Самбо – относительно молодой, но довольно популярный и интенсивно развивающийся вид спорта. Философия самбо – не только система противодействия противнику без применения оружия, но и система воспитания, способствующая развитию морально-волевых качеств, − отметил начальник физической подготовки и спорта Управления Росгвардии по Тульской области Денис Заботин.

Галерея
Соревнования по самбо, Фото: 1
Соревнования по самбо, Фото: 2
Соревнования по самбо, Фото: 3
Соревнования по самбо, Фото: 4
Соревнования по самбо, Фото: 5
Соревнования по самбо, Фото: 6
Соревнования по самбо, Фото: 7
Соревнования по самбо, Фото: 8
Соревнования по самбо, Фото: 9
Соревнования по самбо, Фото: 10
Соревнования по самбо, Фото: 11
Соревнования по самбо, Фото: 12
Соревнования по самбо, Фото: 13
Соревнования по самбо, Фото: 14
показать все фотографии
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:18 +2
Другие статьи по темам
Событие
Управление Росгвардии по Тульской областисоревнования по самбоборьба самбоспорт
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Заокском районе осудят преступников, спрятавших труп собутыльника в выгребной яме
В Заокском районе осудят преступников, спрятавших труп собутыльника в выгребной яме
«Онлайн-дверь» между Тулой и Москвой назвали «жестоким изобретением»
«Онлайн-дверь» между Тулой и Москвой назвали «жестоким изобретением»
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.