В Туле цыган согрешил при покупке свечей в храме

Молодой человек «заболтал» продавщицу и украл у неё 4500 рублей.

Тульские полицейские задержали представителя цыганского этноса, подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, 27-летний молодой человек вошёл в храм и купил свечи, расплатившись пятитысячной купюрой.

Получив сдачу, злоумышленник отвлёк сотрудницу церковной лавки разговором, забрал купюру, которой расплатился за покупку и ушёл. Сумма ущерба составила 4500 рублей.

Во время оперативных мероприятий полицейские выяснили номер машины злоумышленника, установили его личность и местонахождение. Неработающий и ранее судимый мужчина задержан, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».