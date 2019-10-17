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В Туле цыган согрешил при покупке свечей в храме

В Туле цыган согрешил при покупке свечей в храме

Молодой человек «заболтал» продавщицу и украл у неё 4500 рублей.

Тульские полицейские задержали представителя цыганского этноса, подозреваемого в краже. Как сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области, 27-летний молодой человек вошёл в храм и купил свечи, расплатившись пятитысячной купюрой.

Получив сдачу, злоумышленник отвлёк сотрудницу церковной лавки разговором, забрал купюру, которой расплатился за покупку и ушёл. Сумма ущерба составила 4500 рублей.

Во время оперативных мероприятий полицейские выяснили номер машины злоумышленника, установили его личность и местонахождение. Неработающий и ранее судимый мужчина задержан, возбуждено и расследуется уголовное дело по статье «Кража».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:47 +1
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