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Налоговики приглашают туляков на День открытых дверей

Налоговики приглашают туляков на День открытых дверей

Гражданам расскажут об обязательствах по уплате имущественных налогов.

Налоговые инспекции Тульской области накануне наступления срока уплаты имущественных налогов проведут День открытых дверей.

В этом году граждане обязаны заплатить налоги на имущество, землю и транспорт за 2018 год в срок не позднее 2 декабря. В случае просрочки, неплательщикам начнут начислять пени.

На мероприятии сотрудники регионального Управления ФНС России расскажут, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципалитете и ответят на вопросы налогоплательщиков.

Адреса инспекций можно узнать на сайте ведомства и по телефону: 8(800)222-22-22.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:21 0
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