Налоговики приглашают туляков на День открытых дверей

Налоговые инспекции Тульской области накануне наступления срока уплаты имущественных налогов проведут День открытых дверей.

В этом году граждане обязаны заплатить налоги на имущество, землю и транспорт за 2018 год в срок не позднее 2 декабря. В случае просрочки, неплательщикам начнут начислять пени.

На мероприятии сотрудники регионального Управления ФНС России расскажут, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципалитете и ответят на вопросы налогоплательщиков.

Адреса инспекций можно узнать на сайте ведомства и по телефону: 8(800)222-22-22.