Налоговики приглашают туляков на День открытых дверей
Гражданам расскажут об обязательствах по уплате имущественных налогов.
Налоговые инспекции Тульской области накануне наступления срока уплаты имущественных налогов проведут День открытых дверей.
В этом году граждане обязаны заплатить налоги на имущество, землю и транспорт за 2018 год в срок не позднее 2 декабря. В случае просрочки, неплательщикам начнут начислять пени.
На мероприятии сотрудники регионального Управления ФНС России расскажут, кто должен уплачивать налоги, в какие сроки, какие ставки и льготы применяются в конкретном муниципалитете и ответят на вопросы налогоплательщиков.
Адреса инспекций можно узнать на сайте ведомства и по телефону: 8(800)222-22-22.
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