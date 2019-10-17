В Туле «скорая» с пациентом врезалась в столб

Перед этим она столкнулась с легковушкой.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 17 октября на ул. Советской в Туле произошло ДТП с участием легковушки Skoda Rapid и «Газели» скорой медицинской помощи.

По словам водителя спецавтомобиля, он следовал по ул. Советской с включенными проблесковыми маячками и сиреной, и пытался пересечь перекресток на запрещающий сигнал светофора, убедившись, что водители других транспортных средств его пропускают.

Как только «Газель» выехала на перекрёсток, в неё врезалась Skoda, двигавшаяся со стороны ул. Менделеевской. От удара «Газель» сменила траекторию движения и въехала в столб.

Несмотря на серьёзные повреждения машин, в аварии никто не пострадал. Перевозимого в «Газели» пациента перегрузили в другой спецавтомобиль и доставили в медицинское учреждение. На месте происшествия работают сотрудники МЧС, городской службы спасения и ГИБДД.