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В Тульской области родились Ерофей, Кай и Аврора

В Тульской области родились Ерофей, Кай и Аврора

За месяц в регионе появились на свет более 900 малышей.

Как сообщает комитет Тульской области по делам ЗАГС, за сентябрь в регионе зарегистрировано 949 браков и 487 разводов. Самым молодожёнам по 17 лет, самому возрастному жениху – 88 лет, самой пожилой невесте – 82 года.

За месяц в Тульской области родился 941 малыш: 461 девочка и 480 мальчиков. Самые популярные имена новорожденных – Артём, Михаил, Дмитрий, София, Анна, Виктория, Полина. Самые необычные – Святослава, Аглая, Влада, Аврора, Кай, Ерофей, Бронислав.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 18:30 +2
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