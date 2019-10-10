В Тульской области родились Ерофей, Кай и Аврора

За месяц в регионе появились на свет более 900 малышей.

Как сообщает комитет Тульской области по делам ЗАГС, за сентябрь в регионе зарегистрировано 949 браков и 487 разводов. Самым молодожёнам по 17 лет, самому возрастному жениху – 88 лет, самой пожилой невесте – 82 года.

За месяц в Тульской области родился 941 малыш: 461 девочка и 480 мальчиков. Самые популярные имена новорожденных – Артём, Михаил, Дмитрий, София, Анна, Виктория, Полина. Самые необычные – Святослава, Аглая, Влада, Аврора, Кай, Ерофей, Бронислав.