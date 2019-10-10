На трассе М-4 в Тульской области BMW улетела в кювет: пострадал водитель

Как сообщили в региональном УГИБДД, 33-летний мужчина, управляя автомобилем BMW-523, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение. После этого иномарка улетела в правый кювет и опрокинулась.

В результате ДТП водителя госпитализировали с различными травмами.