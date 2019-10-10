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На трассе М-4 в Тульской области BMW улетела в кювет: пострадал водитель
Фото УГИБДД по Тульской области.

На трассе М-4 в Тульской области BMW улетела в кювет: пострадал водитель

Авария произошла вечером 9 октября на 319-м километре автодороги М-4 «Дон» (городской округ Ефремов).

Как сообщили в региональном УГИБДД, 33-летний мужчина, управляя автомобилем BMW-523, по предварительной информации, не справился с управлением и наехал на металлическое барьерное ограждение. После этого иномарка улетела в правый кювет и опрокинулась.
 
В результате ДТП водителя госпитализировали с различными травмами.
 

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