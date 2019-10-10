Обязанности министра здравоохранения Тульской области будет исполнять Татьяна Сёмина

Как стало известно Myslo, c 11 октября обязанности министра здравоохранения Тульской области возложены на заместителя министра Татьяну Сёмину.

Напомним, сегодня стало известно об отставке министра здравоохранения региона Андрея Третьякова. Он написал заявление об уходе по собственному желанию.

досье myslo

Татьяна Александровна Сёмина в 2000 году окончила ГБОУ «Тверская государственная медицинская академия», квалификация врач по специальности «Лечебное дело», в 2001 году прошла интернатуру по специальности «Терапия».

Профессиональную деятельность в сфере здравоохранения начала с июля 2001 года в должности врача-эндокринолога ГУЗ ТО «Тульская областная больница».

С 2006 года по 2008 год работала врачом-эндокринологом ГУЗ «Городская больница №5 г. Тулы», с 2008 года по 2013 год — заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «Городская больница №5 г. Тулы».

С 2014 года по 2015 год — заместитель главного врача по поликлинической работе ГУЗ «Тульская областная больница №2 им. Л. Н. Толстого». С 2015 года по 2016 год — заместитель главного врача по клинико-диагностическому центру ГУЗ ТО «Тульская областная клиническая больница».

В министерстве здравоохранения Тульской области работает с октября 2016 года в должности заместителя министра здравоохранения Тульской области.