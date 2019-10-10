В Чекалине Тульской области откопали клад со старинными монетами

Фото: тульский-кремль.рф и Дарьи Полохиной

Находке может быть около 400 лет.

В начале недели археологи, которые ведут работы на Соборной горе в Чекалине, обнаружили миниатюрный клад из так называемых монет-чешуек.

- В процессе проведения археологического надзора с помощью металлодетектора нашли миниатюрный клад из 24 монет. По первичной атрибуции можно сказать, что это XVI—XVIII вв. , более точно пока неизвестно. Подробную атрибуцию будем проводить позже, после реставрации, консервации или в ходе этого процесса, — рассказал корреспонденту Myslo младший научный сотрудник Института археологии РАН Алексей Вяземский.

По словам Алексея Вяземского, в Чекалине (прежнее название Лихвин) планируется открытие своего собственного музея. Это будет одно из областных отделений Тульского краеведческого музея и, скорее всего, находки с места раскопок попадут именно туда. В настоящее время обнаруженные монеты направлены на атрибуцию нумизмату.

Монетки-чешуйки получили свое название из-за схожести с рыбьей чешуей.

Их размер 1−1,5 см, а вес — менее одного грамма. На аверсе изображался князь, его имя или титул, а на обратной стороне — всадник, цветок или мифическое животное.

Интересно, что благодаря Петру I, у этих денег есть другое название – «вши», которое они получили за свой маленький размер. Есть версия, что люди прятали монеты от грабителей во рту. Отсюда и пошло выражение «отслюнявить деньги».

Соборная гора в Чекалине находится на высоком берегу Оки. Это площадка овальной формы размером примерно 90 на 120 метров. С нее начинается история одной из крепостей Большой засечной черты — города Лихвина.

Археологи работают здесь с начала сентября 2019 года. Ранее здесь никогда не проводили раскопок, поэтому земля хранит множество исторических свидетельств. Найденные артефакты помогут составить представление о жизни и быте когда-то живших здесь людей.

– Массовые артефакты — фрагменты гончарных сосудов (посуда, бытовая керамика, горшки), кованые гвозди — то, чем пользовались повсеместно. Наибольшую ценность представляют находки индивидуальной категории — элементы бытовой утвари, подковки, ключи, замки, изделия декоративно-прикладного искусства, в том числе и ювелирные. Во время раскопок здесь было найдено порядка десяти перстней с какими-либо узорами на щитках, имеющих характерную символику и просто декоративные узоры, — сообщает тульский-кремль.рф.

Отдельно можно выделить еще две группы находок: монеты и оружие. Из ценных артефактов, найденных на раскопках, археологи назвали наконечник сулицы (металлического копья) и фрагмент боевого топора.