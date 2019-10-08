Исполняющего обязанности главврача Суворовской ЦРБ обвиняют во взятке

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По версии следствия, Сергей Кудряшов получил деньги на рабочем месте.

Суворовский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения исполняющему обязанности главного врача ГУЗ «Суворовской ЦРБ» Сергею Кудряшову. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Из поступивших в суд материалов следует, что Кудряшов, являясь должностным лицом, в октябре 2019 года получил взятку в значительном размере в помещении ГУЗ «Суворовская ЦРБ». Он был задержан вечером 5 октября и в настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ.

Следователь и прокурор района просили отложить рассмотрение ходатайства на 72 часа, так как возникла необходимость предоставления дополнительных сведений и оценки состояния здоровья обвиняемого.

Это может повлиять на возможность заключения его под стражу.

Постановлением Суворовского районного суда Тульской области от 7 октября 2019 года обвиняемому продлен срок задержания на 72 часа, до 18 часов 15 минут 10 октября 2019 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.