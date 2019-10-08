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Исполняющего обязанности главврача Суворовской ЦРБ обвиняют во взятке
Фото из архива публикаций Myslo.

Исполняющего обязанности главврача Суворовской ЦРБ обвиняют во взятке

По версии следствия, Сергей Кудряшов получил деньги на рабочем месте.

Суворовский районный суд рассмотрел ходатайство следствия о мере пресечения исполняющему обязанности главного врача ГУЗ «Суворовской ЦРБ» Сергею Кудряшову. Об этом сообщает пресс-служба суда.
 
Из поступивших в суд материалов следует, что Кудряшов, являясь должностным лицом, в октябре 2019 года получил взятку в значительном размере в помещении ГУЗ «Суворовская ЦРБ». Он был задержан вечером 5 октября и в настоящее время ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 290 УК РФ.
 
Следователь и прокурор района просили отложить рассмотрение ходатайства на 72 часа, так как возникла необходимость предоставления дополнительных сведений и оценки состояния здоровья обвиняемого. 
Это может повлиять на возможность заключения его под стражу.

Постановлением Суворовского районного суда Тульской области от 7 октября 2019 года обвиняемому продлен срок задержания на 72 часа, до 18 часов 15 минут 10 октября 2019 года. Постановление не вступило в законную силу и может быть обжаловано в установленном законом порядке.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:28 +1
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Суворовский районТульская область

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