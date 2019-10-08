В Туле на микрорынке поймали карманника

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В тульскую полицию обратилась 74-летняя пенсионерка. Женщина заявила, что на микрорынке в Пролетарском округе у нее пропал кошелек, в котором лежали 1700 рублей.

В ходе оперативных мероприятий стражи порядка выяснили, что кражу мог совершить мужчина, который специально пришел на микрорынок в поисках жертвы.

«Увидев, что одна из посетительниц микрорынка положила в свою сумку кошелек и оставила его на непродолжительное время без внимания, злоумышленник вытащил чужой кошелек из сумки и скрылся», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Сотрудникам городского Управления МВД удалось выяснить, что к незаконному деянию причастен 33-летний неработающий ранее судимый местный житель. Он доставлен для разбирательства.