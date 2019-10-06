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В Суворове задержан главврач районной больницы Сергей Кудряшов

В Суворове задержан главврач районной больницы Сергей Кудряшов

По предварительным данным, он мог выписывать своим сотрудникам премии, а затем отвозить их в Тулу.

Как стало известно Myslo, в Суворове задержан и заключён под стражу  главный врач районной больницы Сергей Кудряшов. Он был назначен на эту должность в мае 2016 года.

Кудряшов подозревается в махинациях с премиями сотрудников – правоохранители предполагают, что главврач мог выписывать им денежные поощрения, а затем отвозить наличность в Тулу.

Министр по контролю и профилактике коррупционных нарушений в Тульской области Александр Бибиков отметил, что глава региона Алексей Дюмин и областное правительство проинформированы о случившемся:

«Правительство области осуществляет постоянное взаимодействие с правоохранительными органами по вопросам выявления и пресечения коррупционных проявлений».

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 13:35 +5
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Место
Тульская областьСуворов

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