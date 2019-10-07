В Тульской области девушка умерла в кресле стоматолога: врачу вынесли приговор

Суд признал врача Наталью Васильеву виновной и приговорил к ограничению свободы на 2 года, не запретив заниматься медицинской деятельностью.

Инъекция обезболивающего, анафилактический шок, запоздалый укол адреналина: смерть 19-летней Анастасии Сапроновой год назад шокировала Тульскую область. Сегодня, 7 октября 2019 года, в Плавском районном суде поставили точку в этом деле. Врачу вынесен обвинительный приговор.

Стоматолога Наталью Васильеву приговорили к 2-м годам ограничения свободы без запрета на дальнейшую стоматологическую практику. Мама погибшей девушки в этой части с приговором не согласна и будет его обжаловать.

Трагедия случилась в августе 2018 года. Myslo подробно писал об этом здесь. 19-летняя Анастасия Сапронова пошла на приём к стоматологу в Плавскую районную больницу. Врач Наталья Васильева диагностировала у пациентки острый пульпит. Было предложено либо поставить мышьяк, либо удалить нерв под анестезией. Девушка выбрала второй вариант и попросила сделать ей платный укол, надеясь, что он надёжнее.

Врач сделала обезболивание, и вдруг девушка потеряла сознание. Ей дали понюхать нашатырь, привели в сознание. Затем сделали укол преднизолона и кордиамина, что несколько улучшило состояние девушки, но ненадолго.

Медики вызвали скорую. Прибывшие коллеги быстро определили, что у девушки анафилактический шок, вызванный препаратом для обезболивания. К тому моменту у пациентки изо рта пошла пена с кровью. Укол адреналина уже не помог: прошло около получаса с момента начала шока. В бессознательном состоянии девушку отвезли в реанимацию, подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. На следующий день девушка скончалась.

По факту смерти возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ — причинение смерти по неосторожности.

В ходе судебного разбирательства вина врача была полностью доказана. Сама Наталья Васильева вины не признала, но принесла извинения семье девушки, пояснив, что не смогла сразу определить анафилактический шок, так как ранее не сталкивалась с такими случаями.

Судебно-медицинская экспертиза и допрошенные в ходе судебного разбирательства эксперты подтвердили: укол адреналина необходимо было сделать в первые минуты наступления анафилактического шока. Смерть пациентки наступила из-за несвоевременного введения адреналина при анафилактическом шоке. Из-за несвоевременного введения препарата в организме пострадавшей начались необратимые изменения, что и стало причиной смерти.



Смягчающими обстоятельствами суд назвал то, что преступление небольшой тяжести совершено впервые, а также наличие на иждивении у подсудимой несовершеннолетнего сына.

Напомним, ранее главный врач Плавской ЦРБ Вячеслав Кульков заявлял:

– Такой препарат получает масса людей, и всё нормально. Дело не в препарате. Это индивидуальная непереносимость лекарства, от которой никто, к сожалению, не застрахован. До этого у пациентки не было выявлено реакций. На мой взгляд, это несчастный случай, который нельзя было предугадать. Мы сочувствуем родственникам и приносим свои искренние соболезнования.

Суд, к слову, не принял во внимание показания главного врача ЦРБ, поскольку он является заинтересованным лицом и «должен следить за имиджем учреждения наряду с качеством оказания медпомощи».