Фото: пресс-служба администрации Тулы
В Большой Туле по 46 адресам установят наружное освещение
Работы пройдут в рамках реализации программы «Большая Тула – Светлый город».
В текущем году специалисты «Тулагорсвета» установили 113 опор, 193 светильника, смонтировали больше 6000 метров линий дорожного освещения, установили четыре пункта питания наружного освещения. Общая стоимость работ превысила 7 млн рублей. Все работы завершены, готовятся документы для сдачи их в эксплуатацию.
Управление по благоустройству администрации Тулы готовит трехлетнюю программу по строительству сети наружного освещения в Большой Туле. По ней планируют построить порядка 90 объектов. Ориентировочная стоимость работ – около 66 млн рублей.
В 2020 году на реализацию программы планируется потратить 22 млн рублей. Освещение появится по 46 адресам:
- ул. Вересаева, д. 3 (детская площадка),
- ул. Демонстрации, д. 4 (спортивная площадка),
- ул. Дмитрия Ульянова, д. 9 (детская площадка),
- ул. Революции, д. 24-А, ул. Братьев Жабровых д. 9,
- ул. Лейтейзена (пешеходные переходы),
- пешеходная зона по ул. Мира от ул. Болдина, д. 91 до ул. Мира, д. 16,
- ул. Демонстрации, д. 7,
- пешеходный переход на пересечении ул. Бундурина и Пушкинской,
- с. Алешня, ул. Прудная,
- п. Михалково, ул. Ярославского,
- ул. Сафонова (от д. 36 до д. 64),
- д. Прудное (от трассы «Калуга-Тула»),
- ул. Болотова, ул. Рогова (остановка, переход),
- ул. Чмутова, д. 85-а,
- ул. Громова, д. 69 (рядом с водонапорной башней),
- ул. Калужское шоссе между д. 7-9,
- д. Нижнее Елькино,
- п. Лихвинка, Новорабочий проезд, д. 18-31,
- д. Нижняя Китаевка, 1-й микрорайон д. 11,
- пос. Михалково, пешеходная дорожка от ул. Белоусова д. 48 до Школьного проезда, д. 37,
- Одоевское шоссе, д. 1,
- п. Иншинский, ул. 12 лет Октября,
- пос. Ленинский ул. Калинина,
- пос. Барсуки, ул. Микрорайон д. 4,
- с. Архангельское, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Полевая,
- д. Ильино,
- д. Гремячево,
- д. Занино,
- пос. Октябрьский (Богучарово),
- с. Хрущево, ул. Шкляра, д. 17, д. 19, д. 23, д. 25,
- ул. М. Горького (пешеходная дорожка в районе д. 27 и д. 33)
- п. Хомяково, ул. Хомяковская,
- п. Обидимо, ул. Ленина д. 13,
- ул. Кутузова, ул. Бункерная,
- ул. Дементьева (от ул. Кутузова до ул. Немцова),
- ул. Кирова (участок от д. 137 до д. 151),
- от д. 37 по ул. Кутузова до д. 27 по ул. Р. Зорге,
- п. Шатск, от Стадионного переулка д.4 до ул. Луговая д. 158, ул. Садовой от д. 4 до д. 1, ул. Полевая,
- ул. Кислородная,
- с. Частое, ул. Совхозная,
- пос. Новомедвенский, ул. Узловская д. 2-6, д. 10,
- ул. Ясногорская, д. 11, ул. Ступенская, д. 8,
- площадь Ленина,
- д. Старое Басово, ул. Тургеневская, ул. Славянская, ул. Гоголевская, ул. Есенинская, ул. Пушкинская,
- д. Малевка, ул. Михайловка,
- д. Малевка,
- ул. Новомосковская, ул. Восточный Обвод (пешеходный мостик).
Другие статьи по темам
Место