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В Большой Туле по 46 адресам установят наружное освещение
Фото: пресс-служба администрации Тулы

В Большой Туле по 46 адресам установят наружное освещение

Работы пройдут в рамках реализации программы «Большая Тула – Светлый город».

В текущем году специалисты «Тулагорсвета» установили 113 опор, 193 светильника, смонтировали больше 6000 метров линий дорожного освещения, установили четыре пункта питания наружного освещения. Общая стоимость работ превысила 7 млн рублей. Все работы завершены, готовятся документы для сдачи их в эксплуатацию.

Управление по благоустройству администрации Тулы готовит трехлетнюю программу по строительству сети наружного освещения в Большой Туле. По ней планируют построить порядка 90 объектов. Ориентировочная стоимость работ – около 66 млн рублей.

В 2020 году на реализацию программы планируется потратить 22 млн рублей. Освещение появится по 46 адресам:

  • ул. Вересаева, д. 3 (детская площадка),
  • ул. Демонстрации, д. 4 (спортивная площадка),
  • ул. Дмитрия Ульянова, д. 9 (детская площадка),
  • ул. Революции, д. 24-А, ул. Братьев Жабровых д. 9,
  • ул. Лейтейзена (пешеходные переходы),
  • пешеходная зона по ул. Мира от ул. Болдина, д. 91 до ул. Мира, д. 16,
  • ул. Демонстрации, д. 7,
  • пешеходный переход на пересечении ул. Бундурина и Пушкинской,
  • с. Алешня, ул. Прудная,
  • п. Михалково, ул. Ярославского,
  • ул. Сафонова (от д. 36 до д. 64),
  • д. Прудное (от трассы «Калуга-Тула»),
  • ул. Болотова, ул. Рогова (остановка, переход),
  • ул. Чмутова, д. 85-а,
  • ул. Громова, д. 69 (рядом с водонапорной башней),
  • ул. Калужское шоссе между д. 7-9,
  • д. Нижнее Елькино,
  • п. Лихвинка, Новорабочий проезд, д. 18-31,
  • д. Нижняя Китаевка, 1-й микрорайон д. 11,
  • пос. Михалково, пешеходная дорожка от ул. Белоусова д. 48 до Школьного проезда, д. 37,
  • Одоевское шоссе, д. 1,
  • п. Иншинский, ул. 12 лет Октября,
  • пос. Ленинский ул. Калинина,
  • пос. Барсуки, ул. Микрорайон д. 4,
  • с. Архангельское, ул. Лесная, ул. Луговая, ул. Полевая,
  • д. Ильино,
  • д. Гремячево,
  • д. Занино,
  • пос. Октябрьский (Богучарово),
  • с. Хрущево, ул. Шкляра, д. 17, д. 19, д. 23, д. 25,
  • ул. М. Горького (пешеходная дорожка в районе д. 27 и д. 33)
  • п. Хомяково, ул. Хомяковская,
  • п. Обидимо, ул. Ленина д. 13,
  • ул. Кутузова, ул. Бункерная,
  • ул. Дементьева (от ул. Кутузова до ул. Немцова),
  • ул. Кирова (участок от д. 137 до д. 151),
  • от д. 37 по ул. Кутузова до д. 27 по ул. Р. Зорге,
  • п. Шатск, от Стадионного переулка д.4 до ул. Луговая д. 158, ул. Садовой от д. 4 до д. 1, ул. Полевая,
  • ул. Кислородная,
  • с. Частое, ул. Совхозная,
  • пос. Новомедвенский, ул. Узловская д. 2-6, д. 10,
  • ул. Ясногорская, д. 11, ул. Ступенская, д. 8,
  • площадь Ленина,
  • д. Старое Басово, ул. Тургеневская, ул. Славянская, ул. Гоголевская, ул. Есенинская, ул. Пушкинская,
  • д. Малевка, ул. Михайловка,
  • д. Малевка,
  • ул. Новомосковская, ул. Восточный Обвод (пешеходный мостик).
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 +2
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