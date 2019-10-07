В Большой Туле по 46 адресам установят наружное освещение

Фото: пресс-служба администрации Тулы

В текущем году специалисты «Тулагорсвета» установили 113 опор, 193 светильника, смонтировали больше 6000 метров линий дорожного освещения, установили четыре пункта питания наружного освещения. Общая стоимость работ превысила 7 млн рублей. Все работы завершены, готовятся документы для сдачи их в эксплуатацию.

Управление по благоустройству администрации Тулы готовит трехлетнюю программу по строительству сети наружного освещения в Большой Туле. По ней планируют построить порядка 90 объектов. Ориентировочная стоимость работ – около 66 млн рублей.

В 2020 году на реализацию программы планируется потратить 22 млн рублей. Освещение появится по 46 адресам: