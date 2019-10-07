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В Тульском экзотариуме появились на свет мандариновые полозы
Фото Тульского экзотариума.

В Тульском экзотариуме появились на свет мандариновые полозы

15 ярких малышей сейчас на карантине, посетителям посмотреть на них пока нельзя.

Потомство дали змеи, привезенные в 2009 году из экспедиции во Вьетнам. Эти змеи в стенах лаборатории зоопарка размножаются ежегодно.
 
Примечательно, что «молодые родители» — особи двух природных окрасов: стандартные и аксантики. Аксантизм — это простая мутация, убирающая либо красный, либо желтый пигмент, либо сразу два этих пигмента.
 

 
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Мандариновые полозы в Тульском экзотариуме, Фото: 1
Мандариновые полозы в Тульском экзотариуме, Фото: 2
Мандариновые полозы в Тульском экзотариуме, Фото: 3
Мандариновые полозы в Тульском экзотариуме, Фото: 4
Мандариновые полозы в Тульском экзотариуме, Фото: 5
Мандариновые полозы в Тульском экзотариуме, Фото: 6
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