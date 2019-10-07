В Тульском экзотариуме появились на свет мандариновые полозы

Фото Тульского экзотариума.

15 ярких малышей сейчас на карантине, посетителям посмотреть на них пока нельзя.

Потомство дали змеи, привезенные в 2009 году из экспедиции во Вьетнам. Эти змеи в стенах лаборатории зоопарка размножаются ежегодно.

Примечательно, что «молодые родители» — особи двух природных окрасов: стандартные и аксантики. Аксантизм — это простая мутация, убирающая либо красный, либо желтый пигмент, либо сразу два этих пигмента.