Фото Тульского экзотариума.
В Тульском экзотариуме появились на свет мандариновые полозы
15 ярких малышей сейчас на карантине, посетителям посмотреть на них пока нельзя.
Потомство дали змеи, привезенные в 2009 году из экспедиции во Вьетнам. Эти змеи в стенах лаборатории зоопарка размножаются ежегодно.
Примечательно, что «молодые родители» — особи двух природных окрасов: стандартные и аксантики. Аксантизм — это простая мутация, убирающая либо красный, либо желтый пигмент, либо сразу два этих пигмента.
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