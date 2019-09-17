Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух

Фото предоставлено читателем Myslo.ru.

После публикации о проблемах деревни Зыбино, в редакцию Myslo обратились жители еще четырех населенных пунктов. В каждой из них та же самая проблема – небывалое нашествие мух.

Напомним, власти района заявляют, что такое количество мух – это нормальное явление (полный комментарий можно прочитать здесь). Только почему-то у жителей совсем другое мнение на этот счет:

– У нас дача в Одоевском районе в деревне Павловское, также как только Мираторг появился рядом, так все, тихий ужас. Мы раз в неделю приезжаем на дачу и вот такая гора мух каждый раз. И соседнее Жемчужниково, там родители мужа живут, по несколько раз в день выгребают муж из дома, – рассказала Наталья.

Она же прислала фото, сделанные на ее даче, а также в домах ее знакомых – жителей деревни Слободка, Снедка, села Павловское и Жемчужниково.

Напомним, ранее жители деревни Зыбино и Глинищи рассказали о нашествии мух на деревни. Муж столько, что из дома их приносится выносить ведрами! Подробнее об этом читайте на портале Myslo