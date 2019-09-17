новости
новости
Регистрация
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух
Фото предоставлено читателем Myslo.ru.

Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух

Теперь это деревня Слободка, Снедка, село Павловское и Жемчужниково.

После публикации о проблемах деревни Зыбино, в редакцию Myslo обратились жители еще четырех населенных пунктов. В каждой из них та же самая проблема – небывалое нашествие мух. 

Напомним, власти района заявляют, что такое количество мух – это нормальное явление (полный комментарий можно прочитать здесь). Только почему-то у жителей совсем другое мнение на этот счет:

– У нас дача в Одоевском районе в деревне Павловское, также как только Мираторг появился рядом, так все, тихий ужас. Мы раз в неделю приезжаем на дачу и вот такая гора мух каждый раз. И соседнее Жемчужниково, там родители мужа живут, по несколько раз в день выгребают муж из дома, – рассказала Наталья.

Она же прислала фото, сделанные на ее даче, а также в домах ее знакомых – жителей деревни Слободка, Снедка, села Павловское и  Жемчужниково.

Галерея
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 1
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 2
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 3
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 4
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 5
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 6
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 7
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 8
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 9
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 10
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 11
Жители Одоевского района продолжают жаловаться на нашествие мух, Фото: 12
показать все фотографии
Напомним, ранее жители деревни Зыбино и Глинищи рассказали о нашествии мух на деревни. Муж столько, что из дома их приносится выносить ведрами! Подробнее об этом читайте на портале Myslo.
 

Хотите поделиться проблемой, интересными фотографиями или видео? Присылайте их в редакцию Myslo на почту news@myslo.ru, в группу ВКонтакте или Whatsapp: 89539522123.

 

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 19:01 +1
Другие статьи по темам
Событие
нашествие мух
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Новомосковске прошла пугающая акция против абортов
В Новомосковске прошла пугающая акция против абортов
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.