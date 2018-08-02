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В Туле задержан кот-наркокурьер: зеки научили его носить наркотики в колонию
Фото и видео МВД РФ.

В Туле задержан кот-наркокурьер: зеки научили его носить наркотики в колонию

Сотрудники полиции пресекли попытку переправки в колонию партии зелья.

«Сотрудниками отдела по контролю за оборотом наркотиков ОМВД России по городу Новомосковску совместно с коллегами из УФСИН России по Тульской области задержаны подозреваемые, которые пытались передать наркотические вещества в исправительную колонию общего режима», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Полицейским от службы безопасности одной из исправительных колоний поступила информация о том, что неизвестные собираются пронести в нее наркотические вещества, а в качестве переносчика запрещенной посылки будет использован кот, живущий на территории колонии.

«Ранее один из заключенных после освобождения из исправительного учреждения забрал животное с собой и передал своим знакомым. Новые хозяева кота изготовили для него ошейник, в который спрятали наркотические вещества. После этого они намеревались выпустить питомца рядом с территорией исправительного учреждения.

В результате оперативно-разыскных мероприятий были задержаны 32-летний житель Киреевского района и его сообщница — 22-летняя жительница города Болохово. В тайнике-ошейнике животного обнаружено, по предварительным данным, 5,79 г наркотического средства гашиш и 1,56 г амфетамина», — добавила Ирина Волк.

В ходе обыска, проведенного в квартире одного из подозреваемых, изъяты электронные весы, упаковочный материал, пакет с веществом растительного происхождения и, по предварительной информации, около 10 г амфетамина и 20 г спайса.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 и частью 2 статьи 228.1 УК РФ. В отношении подозреваемых судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 12:31 +16
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