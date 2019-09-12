В Ефремовском районе мужчина украл у посетителя кафе 300 тысяч рублей

Ефремовский районный суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в крупной краже. 15 июня мужчина обедал в одном из местных кафе и обнаружил на соседнем стуле сумку, забытую посетителем.

Внутри оказалась крупная сумма денег – 300 тысяч рублей. Преступник, не утруждая себя поисками владельца сумки, забрал наличность. В ходе следствия вор полностью возместил причиненный ущерб. Суд приговорил его к штрафу на сумму 120 тысяч рублей.