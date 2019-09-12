новости
новости
Регистрация
В Ефремовском районе мужчина украл у посетителя кафе 300 тысяч рублей

В Ефремовском районе мужчина украл у посетителя кафе 300 тысяч рублей

Суд приговорил злоумышленника к крупному штрафу. Ущерб полностью возмещён.

Ефремовский районный суд в особом порядке рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя, обвиняемого в крупной краже. 15 июня мужчина обедал в одном из местных кафе и обнаружил на соседнем стуле сумку, забытую посетителем.

Внутри оказалась крупная сумма денег – 300 тысяч рублей. Преступник, не утруждая себя поисками владельца сумки, забрал наличность. В ходе следствия вор полностью возместил причиненный ущерб. Суд приговорил его к штрафу на сумму 120 тысяч рублей.

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
Автор: Леонид Почекин
вчера, в 22:36 +5
Другие статьи по темам
Событие
уголовное делопреступлениеприговор судаукрал деньги
Место
Тульская областьЕфремовский район

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Где в Туле отключат свет 13 сентября
Где в Туле отключат свет 13 сентября
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.