Где в Туле отключат свет 13 сентября
Плановые работы пройдут в областном центре с 9 до 17 часов.
Сотрудники «Тулгорэлектросетей» обесточат следующие дома:
- ул. Л. Толстого, 1-45 (нечётн.), 28-а, 2-30 (чётн.), 91-93, 124,
- ул. Ф. Энгельса, 52,
- ул. Первомайская, 12,
- п. Косая Гора: ул. Советская, 2-35,
- ул. Металлургов, 3-27 (нечётн.), 4-32 (чётн.),
- ул. Дронова, 26-40 (чётн.), 17-43 (нечётн.),
- ул. Пионерская, 1-35 (нечётн.), 2-42 (чётн.),
- ул. Лесная, 1-17 (нечётн.), 1-а, 2-20 (чётн.), 26, 28, 30,
- ул. Комсомольская, 1-19 (нечётн.),
- ул. Пирогова, 3-15 (нечётн.), 10, 14-а, 2, 8, 3-а, 11-а, 15-а, 8-б,
- ул. Жуковского, 17, 7, 4, 1, 9-11, 5,
- ул. Советская, 84, 78, 74,
- ул. Болдина, 29, 31, 33,
- ул. 3-я Озёрная, 6,
- ул. Мезенцева, 29-45 (нечётн.),
- пер. Южный, 1-12,
- ул. Академика Павлова, 1-19 (нечётн.), 2-14 (чётн.),
- ул. Глухополянская, 4, 6,
- ул. Бородина, 2, 4, 6,
- ул. Краснодонцев, 2-38 (чётн.), 1-37 (нечётн.),
- пер. Краснодонцев, 2-8, 10, 12,
- ул. Осипенко, 2-14 (чётн.), 1-9, 15 (нечётн.),
- ул. Нестерова, 2-24, 30-40 (чётн.), 1-27, 39-45 (нечётн.),
- ул. Гастелло, 2, 2-а, 8, 8-а, 8-б, 8-в,
- ул. М. Расковой, 10-22,
- ул. Яблочкова, 2-28 (чётн.),
- ул. Гастелло, 7-39 (нечётн.), 8-а, 8-32 (чётн.),
- ул. Панфиловцев, 50-66 (чётн.), 41-59 (нечётн.),
- ул. Добролюбова, 19-31 (нечётн.), 18-30 (чётн.),
- Мясново: ул. Чмутова, 130-158, 156-а, 158-б,
- ул. Моторная, 48-62, 62-а, (чётн.),
- 4-й пр-д, 1-а-е, 2-а-д, 1-13 (нечётн.), 13-а, 13-б, 2-20 (чётн.), 20-а,
- ул. Кабакова, 32-в, 36, 35,
- 2-й пр-д, 2,
- п. Станционный, 32-49, 7-а,
- п. Рудаково: ул. Победы, 19-35,
- ул. Л. Толстого, 1-29, 36,
- ул. Октябрьская, 1-18,
- п. Угольный: ул. 1-й Квартал, 19-91.
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