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Отчаянный смоленский дальнобойщик заблудился в Туле: видео
Скрин из видео.

Отчаянный смоленский дальнобойщик заблудился в Туле: видео

Туляк прислал в редакцию видео со своего регистратора.

– Вечером 4 сентября 2019 года ехал со стороны Зеленстроя и стал свидетелем фееричного проезда грузовика через шесть полос проспекта Ленина, — пишет нам туляк Борис Кушнир. — Он выехал с Калужского шоссе, пересек проспект в районе моста и направился вниз к Рязанке. Там развернулся и снова рванул на Калужское шоссе. Грузовик был из Смоленской области (регион 67). Обращаю внимание, что у меня на регистраторе неправильно выставлено время.

Смотрим видео:

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Автор: Юлия Королева
сегодня, в 10:28 +1
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