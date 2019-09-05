Отчаянный смоленский дальнобойщик заблудился в Туле: видео

Скрин из видео.

– Вечером 4 сентября 2019 года ехал со стороны Зеленстроя и стал свидетелем фееричного проезда грузовика через шесть полос проспекта Ленина, — пишет нам туляк Борис Кушнир. — Он выехал с Калужского шоссе, пересек проспект в районе моста и направился вниз к Рязанке. Там развернулся и снова рванул на Калужское шоссе. Грузовик был из Смоленской области (регион 67). Обращаю внимание, что у меня на регистраторе неправильно выставлено время.

Смотрим видео: