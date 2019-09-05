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Дислокация треног на тульских дорогах: карта
Фото из архива Myslo.

Дислокация треног на тульских дорогах: карта

Раскрываем местоположение передвижных комплексов.

Тульская Госавтоинспекция опубликовала местоположение передвижных комплексов автоматической фиксации нарушений ПДД: здесь треноги будут расположены с 6 по 19 сентября.

 

 

УГИБДД напоминает, что одной из наиболее частых причин ДТП является несоблюдение скоростного режима участниками дорожного движения. Даже незначительное превышение скорости может повлечь за собой серьезные последствия.

Водитель должен управлять транспортным средством со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние автомобиля, дорожные и погодные условия. Скорость должна обеспечивать водителю возможность постоянного контроля за движением транспортного средства и дорожной обстановкой. 

Уважаемые водители, помните, что от ваших действий на дорогое зависит безопасность всех участников дорожного движения.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 10:58 0
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