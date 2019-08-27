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Экс-руководитель Центра техобслуживания тульского минздрава получил пять лет колонии

Экс-руководитель Центра техобслуживания тульского минздрава получил пять лет колонии

Кроме того, Сергей Анцибор не сможет занимать государственные должности и выплатит штраф в 925 тысяч рублей.

В Туле вынесен приговор бывшему врио директора регионального Центра технического надзора и эксплуатации зданий и сооружений учреждений здравоохранения Сергею Анцибору. Он признан виновным в получении крупной взятки.

Уголовное дело было возбуждено на основании материалов УЭБиПК УМВД России по Тульской области, расследование вели сотрудники отдела по расследованию особо важных дел регионального СУ СК России. Как уточняет пресс-служба ведомства, в 2018 году осужденный договорился с супругами-предпринимателями о покровительстве при заключении контрактов по поставку медоборудования.

За это предприниматель перевел чиновнику на банковскую карту 185 тысяч рублей. Позже мужчина был приговорен к четырём годам лишения свободы и штрафу на сумму 370 тысяч рублей. Сергей Анцибор дожидался  суда под домашним арестом. Ему назначено наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом на сумму 925 тысяч рублей и с лишением права занимать государственные должности.

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Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 18:34 +2
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