Суд начал рассмотрение дела экс-директора Центра техобслуживания тульского минздрава

В Ленинском районном суде 5 июля началось рассмотрение уголовного дела бывшего директора ГУ «Центр технического обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений министерства здравоохранения Тульской области» Сергея Анцибора.

Напомним, о его задержании стало известно 19 марта. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области, по п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ — получение взятки в крупном размере — 185 тысяч рублей.

Основанием для возбуждения дела стали материалы УЭБиПК УМВД России по Тульской области.

Также по подозрению в совершении дачи взятки задержан 50-летний предприниматель Олег Игнатьев, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

По версии следствия, в мае 2018 года Анцибор договорился со знакомыми предпринимателями о ежемесячном перечислении ему денег за покровительство при заключении государственных контрактов по поставке в учреждения здравоохранения Тульской области изделий медицинского назначения, комплектующих к ним и расходных материалов. Предпринимателями были супруги, сферой деятельности которых являлась поставка в учреждения здравоохранения Тульской области изделий медицинского назначения, комплектующих к ним и расходных материалов.

Предложение было принято, и с мая по 21 ноября 2018 года предприниматель перевел на банковскую карту 185 000 рублей.

В декабре Сергей Анцибор написал заявление на увольнение.

На основании ходатайства следователя Анцибора заключили под домашний арест, а предпринимателя — под стражу.

Параллельно с делом Анцибора началось рассмотрение уголовного дела Игнатьева. По его дело состоялось уже три заседания, очередное назначено 10 июля.