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Команда из Тульской области завоевала медали на чемпионате мира по спортивным мажореткам

Команда из Тульской области завоевала медали на чемпионате мира по спортивным мажореткам

Поздравляем наших девчонок!

Образцовый спортивно-хореографический коллектив «Юная грация» из Советска принял участие в 7-м чемпионате мира по спортивным мажореткам, который состоялся с 19 по 24 августа в Праге.

Дарья Батурина и Дарья Федосова принесли Тульской области и сборной России серебро в дисциплине «дуэт кадетки флаг» и бронзовую медаль в дуэте «кадетки помпон». Ксения Секунова заняла четвертое место в дисциплине «кадетки соло батон».

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Чемпионат мира по спортивным мажореткам, Фото: 1
Чемпионат мира по спортивным мажореткам, Фото: 2
Чемпионат мира по спортивным мажореткам, Фото: 3
Чемпионат мира по спортивным мажореткам, Фото: 4
Чемпионат мира по спортивным мажореткам, Фото: 5
Чемпионат мира по спортивным мажореткам, Фото: 6
Чемпионат мира по спортивным мажореткам, Фото: 7
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- Перед выступлением мы очень волновались, но поддержка зала, наших тренеров и родителей нам сильно помогла! — рассказали Myslo девчонки. — Нам запомнился общий танец со всеми участницами соревнований на церемонии закрытия чемпионата мира.

Как признались юные мажоретки, в свободное время они успели прогуляться по Праге, и мечтают приехать в столицу Чехии еще раз.

Спортсменки коллектива «Юная грация» — воспитанницы Валентины и Ирины Вавиных. С 2016 года девчонки ежегодно представляют наш регион и сборную России на чемпионатах Европы и мира. О достижениях мажореток мы писали в большой статье здесь.

Коллектив — представители тульского регионального отделения Федерации спортивной хореографии России и Федерации чир-спорта Тульской области.

Помимо «Юной грации» в сборную России по спортивным мажореткам входят команды «Астра» (тренер Елена Брежнева) и «Гран-При» (тренеры Татьяна Кузнецова и Татьяна Баринова).

В 2019 г. на чемпионате России по спортивным мажореткам сборная команда юниорок из 23 человек под руководством вышеперечисленных тренеров стала чемпионками России.

Сейчас спортсменки из команды «Астра» готовятся к чемпионату Европы по батон-твирлингу, который пройдет в октябре в Италии.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 17:56 +1
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