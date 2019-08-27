Тульская ГЖИ отреагировала на публикацию Myslo о работе лицензионной комиссии

На официальном сайте Госжилинспекции опубликован комментарий на публикацию Myslo о нелигитимности лицензионной комиссии. В частности, там говорится, что «в соответствии с Жилищным кодексом субъектом Российской Федерации создается постоянно действующая лицензионная комиссия для обеспечения деятельности органов государственного жилищного надзора по лицензированию деятельности по управлению многоквартирными домами.

Законом Тульской области «О системе органов исполнительной власти Тульской области» закреплено, что лицензионная комиссия, создаваемая правительством области, должна быть постоянно действующей.

Законодательство не устанавливает каких-либо предельных сроков полномочий для региональных лицензионных комиссий.

В Тульской области лицензионная комиссия была создана в 2015 году, определен ее состав. При создании комиссии правительством области был предусмотрен трехгодичный срок, по истечении которого возникали основания для обновления или утверждения нового состава комиссии. При этом необходимо обеспечить непрерывность деятельности лицензионной комиссии, которая ведет постоянную работу, связанную с рассмотрением вопросов о выдаче лицензий управляющим компаниям, определением оснований для обращений в суды с заявлениями об аннулировании лицензий и т.д.

Учитывая, что лицензионная комиссия является постоянно действующей, полномочия прежнего состава продолжают действовать до его изменения или утверждения нового состава. Прекращение деятельности лицензионной комиссии по формальному признаку истечения срока, обозначенного при утверждении ее первого состава, могло бы повлечь нарушение прав и законных интересов неограниченного круга лиц, в том числе управляющих организаций и жителей региона.

В мае текущего года в целях обновления состава лицензионной комиссии государственной жилищной инспекцией Тульской области был организован прием заявлений от лиц, претендующих на включение в состав комиссии. Соответствующая информация предварительно размещалась на официальном сайте Инспекции в сети Интернет и была доступна для неограниченного круга лиц.

В настоящее время проект постановления правительства области об утверждении нового состава лицензионной комиссии подготовлен и проходит согласование. Таким образом, деятельность региональной лицензионной комиссии осуществляется в рамках правового поля, принцип непрерывности работы комиссии как постоянно действующего органа соблюдается».

Напомним, ранее мы писали, что срок действия полномочий лицензионной комиссии, созданной в начале 2015 года, составляет три года. Следовательно, он закончился в январе 2018 года.