В Туле полицейские нашли двух пропавших детей

Фото из архива Myslo.

Ребята ушли от мамы во время прогулки в парке.

На телефон доверия УМВД России по Тульской области 32-22-85 поступил звонок от жительницы Тулы. Женщина поблагодарила сотрудников полиции за помощь. Она рассказала, что гуляла в парке со своими детьми, которые во время игры пропали из поля её зрения и потерялись.

Тулячка обратилась к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, дежурившим на парковой территории. Незамедлительно полицейские приняли меры для розыска и в кратчайшие сроки обнаружили потерявшихся.

Женщина по телефону доверия выразила стражам порядка благодарность за профессионализм.