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В Туле полицейские нашли двух пропавших детей
Фото из архива Myslo.

В Туле полицейские нашли двух пропавших детей

Ребята ушли от мамы во время прогулки в парке.

На телефон доверия УМВД России по Тульской области 32-22-85 поступил звонок от жительницы Тулы. Женщина поблагодарила сотрудников полиции за помощь. Она рассказала, что гуляла в парке со своими детьми, которые во время игры пропали из поля её зрения и потерялись.

Тулячка обратилась к сотрудникам патрульно-постовой службы полиции, дежурившим на парковой территории. Незамедлительно полицейские приняли меры для розыска и в кратчайшие сроки обнаружили потерявшихся. 

Женщина по телефону доверия выразила стражам порядка благодарность за профессионализм.

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