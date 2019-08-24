В России ужесточат уголовную ответственность для экспертов

В Госдуме хотят приравнять ложные заключения экспертов, сделанные до возбуждения дел, к уголовному преступлению. Поправку к ст. 307 уже поддержали в правительстве и Верховном суде. В пояснительной записке говорится, что эксперт должен отвечать за результаты своей работы не только в ходе расследования или в суде, как сейчас, «но и в ситуациях, когда сообщение о преступлении только проверяется». Наказывать за искажения планируют по всей строгости, предусмотренной в этой статье УК, – от крупных штрафов до пяти лет лишения свободы.

Правоохранительные органы довольно часто принимают решения о возбуждении уголовных дел, ориентируясь на выводы экспертов.

- Согласно статистике, за 2017 год и первое полугодие 2018-го зарегистрировано около 700 тыс. таких сообщений, – сказано в пояснительной записке. И из-за «ошибок» в таких экспертизах, в том числе и умышленных, преследованию зачастую подвергаются невиновные граждане.

Председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев напомнил, что некоторые фактические обстоятельства, необходимые для решения вопроса о наличии признаков преступления, можно установить только в рамках экспертизы. Кроме того, подчеркнул он, нередко экспертизы становятся одними из основных доказательств по делам об экономических преступлениях, но проводятся они чаще всего еще до их возбуждения. То есть именно выводы эксперта становятся основанием для реакции правоохранительных органов, а значит, ошибки эксперта напрямую влияют на судьбу обвиняемых в преступлении – «из-за неправильного заключения может быть осужден невиновный или освобожден от уголовной ответственности виновный».

По мнению Владимира Груздева, принятие поправок позволит пресечь злоупотребления при проведении экспертиз на доследственной стадии и положительно скажется на правоприменительной практике. Поправки направлены на защиту граждан от незаконных возбуждений уголовных дел, согласен адвокат Владимир Постанюк, ведь теперь, прежде чем выносить решение, эксперт сначала подумает о возможной ответственности. Но этот шаг, по мнению адвоката, не является панацеей от злоупотреблений.

Член Адвокатской палаты Москвы Александр Иноядов считает, что в целом это положительный законопроект: он позволит если не исключить, то хотя бы «профилактировать» ситуации с заведомо лживыми заключениями. Но при этом он напомнил, что на практике случаи привлечения экспертов за это к ответственности единичны. Прежде всего, конечно, потому, что вопрос обоснованности и качества экспертных оценок спорный:

- Любое заключение основано на представленных материалах, состав которых определяется инициатором проведения экспертизы, то есть следствием.

Иноядов в контексте экспертиз более значимой назвал другую проблему, с которой пока никто не хочет бороться, – дескать, системный характер носит нарушение прав подозреваемых при назначении экспертиз на этапе предварительного следствия:

- Зачастую с постановлением о назначении знакомят после или во время проведения экспертизы, лишая тем самым возможности отвода кандидатур экспертов, выбора экспертного учреждения и постановки вопросов, имеющих значение для дела.

По словам адвоката юридической компании BMS Law Firm Татьяны Пашкевич, в настоящий момент заключения экспертов дают основания определить наличие или отсутствие признаков преступления. При этом они всегда обязательны в ходе проведения проверок по сообщениям о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотиков и причинением вреда здоровью человека. Пашкевич полагает, что новации заставят экспертов тщательнее подходить к вопросу предоставления следователями достаточных материалов, ведь нередки случаи, когда эксперту даются такие материалы, по которым невозможно дать законное и обоснованное заключение.

Однако у депутатской идеи оказались и противники. Как заявил федеральный судья в отставке Сергей Пашин, никакая дополнительная уголовная ответственность проблемы не решает:

- У нас и так можно назначить экспертизу до возбуждения уголовного дела, но если эксперта не предупреждать об уголовной ответственности, то и его заключение не может считаться полноценным доказательством. То есть законодатели скорее пытаются придать весомости экспертным мнениям, особенно тем, которые выгодны следствию, нежели защитить от них невиновных. В этом проекте нет ничего хорошего. На местах к тому же еще и начнутся преследования неугодных экспертов за их научное мнение.