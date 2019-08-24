Киновыходные в Туле открылись грандиозным мотошоу

Фото Алексея Пирязева.

Myslo приготовил для вас фоторепортаж и полное расписание предстоящих событий.

В эти выходные в Туле проходит сразу несколько мероприятий: Всероссийская акция «Ночь кино», Фестиваль уличного кино и старт XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!».

Сегодня в 12.00 праздничная программа стартовала с масштабного мотошоу на Казанской набережной. Все собравшиеся могли увидеть захватывающие трюки бесстрашных каскадеров.

Как это было, смотрите на нашем фоторепортаже.

Пропустили мотошоу? Не беда, впереди насыщенная программа.

24 августа на нескольких площадках гостям покажут киноленты 2019, которые вошли программу «Ночи кино» по результатам зрительского голосования:

«Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова, «Балканский рубеж» Андрея Волгина, «Домовой» Евгения Бедарева.

Фильмы можно будет увидеть в кинотеатре «Майский» (см. программу ниже), «Юность» (Узловая), ГДК города Щекино, «Союз» (Алексин).

Начало акции в кинотеатрах «Юность» и ГДК города Щёкино в 20.00, в кинотеатре «Союз» — в 18.00.

На территории Тульской области показы пройдут на 32 площадках — в муниципальных кинозалах и домах культуры. Расписание бесплатных киносеансов уточняйте в кассе.

Полное расписание событий

24 АВГУСТА

Казанская набережная

Вход свободный.

15.00 Торжественная церемония открытия XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!». В церемонии примут участие правительство и администрация Тульской области и Алла Сурикова.

15.30 «Доктор Ватсон» с программой «Песни из наших фильмов» (6+)

17.00 «Заматаев band» с программой «А мы на ваши санкции…».

Атриум Тульского кремля

Вход свободный.

19.30 Заслуженный артист РФ Максим Аверин исполнит сольный концерт «Научите меня жить». (14+)

Берег Упы

21.30 Ночь кино (12+)

Рэтро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а.

Вход свободный.



16.00 «Старик Хоттабыч» (6+)

17.30 «Тим Талер, или Проданный смех» (12+)

19.30 «Домовой» (6+)

21.30 «Балканский рубеж» (16+)



Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-б

Вход свободный.



16.00 Мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера и сценариста Олега Угрюмцева.

17.30 Интерактивная встреча по ознакомлению с отечественным кино. Встречу проводит киновед Мария Безрук.

19.00 Определение победителя Фестиваля уличного кино (16+)

20.40 «Солдатик» (6+)

22.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)