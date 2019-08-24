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Киновыходные в Туле открылись грандиозным мотошоу
Фото Алексея Пирязева.

Киновыходные в Туле открылись грандиозным мотошоу

Myslo приготовил для вас фоторепортаж и полное расписание предстоящих событий.

В эти выходные в Туле проходит сразу несколько мероприятий: Всероссийская акция «Ночь кино», Фестиваль уличного кино и старт XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!».

Сегодня в 12.00 праздничная программа стартовала с масштабного мотошоу на Казанской набережной. Все собравшиеся могли увидеть захватывающие трюки бесстрашных каскадеров.

Как это было, смотрите на нашем фоторепортаже.

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Мотошоу на Набережной, Фото: 14
Мотошоу на Набережной, Фото: 15
Мотошоу на Набережной, Фото: 16
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Пропустили мотошоу? Не беда, впереди насыщенная программа.

24 августа на нескольких площадках гостям покажут киноленты 2019, которые вошли программу «Ночи кино» по результатам зрительского голосования:

  1. «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова,
  2. «Балканский рубеж» Андрея Волгина,
  3. «Домовой» Евгения Бедарева.

Фильмы можно будет увидеть в кинотеатре «Майский» (см. программу ниже), «Юность» (Узловая), ГДК города Щекино«Союз» (Алексин).

Начало акции в кинотеатрах «Юность» и ГДК города Щёкино в 20.00, в кинотеатре «Союз» — в 18.00.

На территории Тульской области показы пройдут на 32 площадках — в муниципальных кинозалах и домах культуры. Расписание бесплатных киносеансов уточняйте в кассе.

Полное расписание событий

24 АВГУСТА

Казанская набережная
Вход свободный.

15.00 Торжественная церемония открытия XX юбилейного фестиваля комедийного кино «Улыбнись, Россия!». В церемонии примут участие правительство и администрация Тульской области и Алла Сурикова.

15.30 «Доктор Ватсон» с программой «Песни из наших фильмов» (6+)

17.00 «Заматаев band» с программой «А мы на ваши санкции…».

Атриум Тульского кремля
Вход свободный.

19.30 Заслуженный артист РФ Максим Аверин исполнит сольный концерт «Научите меня жить». (14+)

Берег Упы

21.30 Ночь кино (12+)

Рэтро-кинотеатр «Майский», ул. 9 Мая, 1-а.
Вход свободный.

16.00 «Старик Хоттабыч» (6+)

17.30 «Тим Талер, или Проданный смех» (12+)

19.30 «Домовой» (6+)

21.30 «Балканский рубеж» (16+)

 


Ремесленный двор «Добродей», ул. 9 Мая, 1-б
Вход свободный.

16.00 Мастер-класс «Секреты кинопроизводства» от актера, режиссера и сценариста Олега Угрюмцева.

17.30 Интерактивная встреча по ознакомлению с отечественным кино. Встречу проводит киновед Мария Безрук.

19.00 Определение победителя Фестиваля уличного кино (16+)

20.40 «Солдатик» (6+)

22.10 «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел» (16+)

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