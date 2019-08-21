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В ДТП под Тулой погибла женщина

В ДТП под Тулой погибла женщина

Также пострадали три человека.

Серьезная авария случилась 20 августа на 74 км автодороги «Калуга-Тула-Михайлов-Рязань». Примерно в 22.55 в районе поворота на населенный пункт Берники произошло лобовое столкновение автомобилей «Мицубиси Галант» и «Фольксваген Поло». Механизм ДТП пока непонятен.

Как сообщили Myslo в УГИБДД по Тульской области, в аварии пострадали три человека: 33-летний водитель «Мицубиси», 25-летняя пассажирка «Фольксвагена» и 27-летний пассажир этого же автомобиля. Их госпитализировали с травмами различной степени тяжести.

53-летняя женщина — водитель «Фольксвагена Поло» — от полученных травм скончалась в больнице.

Все обстоятельства ДТП выясняются.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:55 0
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