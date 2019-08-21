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«Арсенал» приглашает болельщиков на домашний матч с «Оренбургом»
Фото пресс-службы «Арсенала».

«Арсенал» приглашает болельщиков на домашний матч с «Оренбургом»

Билеты уже в кассах стадиона.

Открыта продажа билетов на матч «Арсенал» — «Оренбург», который состоится 25 августа в Туле в 21.30.

Время работы касс Центрального стадиона:

  • 21 — 24 августа: с 14.00 до 19.00,
  • 25 августа: с 9.00 до 22.15.

Вход активных болельщиков на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести их также можно через фан-клуб «Арсенала» (контактный телефон 8 (953)423−29−60). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах стадиона.

Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.

Телефоны для справок: 8(906)623−20−63, 8 (4872)57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 14:02 +2
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