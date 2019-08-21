Фото пресс-службы «Арсенала».
«Арсенал» приглашает болельщиков на домашний матч с «Оренбургом»
Билеты уже в кассах стадиона.
Открыта продажа билетов на матч «Арсенал» — «Оренбург», который состоится 25 августа в Туле в 21.30.
Время работы касс Центрального стадиона:
- 21 — 24 августа: с 14.00 до 19.00,
- 25 августа: с 9.00 до 22.15.
Вход активных болельщиков на фанатские секторы осуществляется по абонементам и билетам. Приобрести их также можно через фан-клуб «Арсенала» (контактный телефон 8 (953)423−29−60). В день матча билеты на фанатские секторы реализуются в кассах стадиона.
Вход на школьный сектор (северная трибуна, сектор № 1) осуществляется по предварительной коллективной заявке.
Телефоны для справок: 8(906)623−20−63, 8 (4872)57−04−42, руководитель билетной программы Кирилл Белынцев.
вчера, в 18:49, 22 1845 4
19 августа, в 13:40, 19 1127 1
19 августа, в 10:02, 14 1535 3
18 августа, в 15:55, 74 4140 3
Другие статьи по темам
Место