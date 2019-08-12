Подробности смертельного ДТП в Кимовске: пассажирки погибли в угнанной машине

Фото: vk.com/chpnmsk.

Пьяный мужчина отобрал ключи у знакомого, пока тот спал, и уехал кататься. В салоне авто с ним находились четыре женщины.

Ранее Myslo писал об аварии, которая случилась рано утром 10 августа в Кимовске на улице Первомайской. Автомобиль Mitsubishi Lancer вылетел с проезжей части, кувыркаясь, задел две припаркованные машины и врезался в дерево. В ДТП погибли трое пассажирок, среди которых была многодетная мать. Еще одна женщина госпитализирована.

Водитель с места происшествия сбежал. Его удалось задержать спустя несколько часов.

В полиции раскрыли подробности происшествия:

– По предварительным данным, мужчина, находившийся за рулем автомобиля, мог завладеть транспортным средством противоправно. Предположительно, он распивал алкоголь с владельцем иномарки. Когда тот отправился спать, подозреваемый взял ключи от машины, стоявшей на улице, и уехал, — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.