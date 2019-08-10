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В Кимовске в массовом ДТП погибли три человека
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

В Кимовске в массовом ДТП погибли три человека

Обстоятельства трагедии выясняются.

Рано утром, 10 августа, в Кимовске Тульской области произошло крупное ДТП. На ул. Первомайской столкнулись три легковых автомобиля: Mitsubishi Lancer, Lada Kalina и ВАЗ-2112. По данным регионального МЧС, сообщение о происшествии поступило на телефон «Единой службы спасения-112» в 05.10. На место сразу же направили сотрудников МЧС, ГИБДД и скорой медицинской помощи.

«По предварительным данным, Mitsubishi Lancer не справился с управлением, в результате чего произошло столкновение. Погибли 3 человека, находившиеся в салоне Mitsubishi. На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МОМВД России „Кимовский“. Они установят все детали случившегося», — сообщил корреспонденту Myslo заместитель руководителя пресс-службы УМВД России по Тульской области Сергей Сергейчев.

 

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 08:03 +4
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