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На горячей линии Пенсионного фонда туляку предложили ритуальные услуги

На горячей линии Пенсионного фонда туляку предложили ритуальные услуги

Бдительный читатель Myslo рассказал о своем сегодняшнем звонке по найденному в интернете номеру горячей линии ПФР.

– Нет, я, конечно, всё понимаю, интернет — большая помойка, но чтоб такое? — говорит Сергей Борисов. — Ладно я, человек молодой еще, а если пенсионер позвонит по этому номеру? Да его удар хватит!

Сегодня Сергей искал в Яндексе телефон бесплатной горячей линии Пенсионного фонда. Поисковик подкинул ему вот такое:

Дадим чуть крупнее:

Вот по этому телефону горячей линии наш читатель и позвонил. Каково же было его удивление, когда на том конце включился автоответчик, предлагающий… ритуальные услуги!

Мы из редакции тоже позвонили по этому номеру, чтобы записать этот фееричный ответ для вас. Слушаем:

Оказалось, номер горячей линии несколько устарел. Он принадлежал Пенсионному фонду до января 2019 года. Мы нашли в интернете всего пару новостей о смене номера ПФР, например здесь. Сайт со ссылкой на Пенсионный фонд сообщил следующее:

«С середины января 2019 года изменился телефонный номер Единой федеральной консультационной службы ПФР. Вместо старого номера   8 800-302-2-302 теперь дозвониться в ПФР можно по номеру                8 800-600-44-44».

На сайте самого Пенсионного фонда эту новость с января по март давали лишь несколько регионов России (Тульской области среди них почему-то нет). Зато вот эту новость о телефоне, принадлежащем теперь ритуальным услугам, найти в поисковиках и на сайте ПФР очень легко. Первой выскакивает.

Myslo поискал еще публикации на эту тему, и вот что выяснилось. В июле в такую же ситуацию попали москвичи и петербуржцы, которые пытались дозвониться в ПФР, а им предложили, грубо говоря, гроб с венками.

«У нас такая ситуация с call-центром Пенсионного фонда: каждый год у нас меняется номер, каждый год Пенсионный фонд России заключает контракт, и каждый год опять новый номер. Действительно, тот номер, которым мы пользовались в прошлом году, был номером ПФР, но потом его передали службе «Ритуал», — отметили в пресс-службе Фонда на запрос наших коллег.

Также в ведомстве пояснили, что в этом году у них снова новый номер, и он указан на официальном сайте.

Повторим его здесь: 8 800-600-44-44. Звоните, получайте консультацию и не расстраивайтесь!

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Автор: Юлия Королева, сегодня, в 17:08 +5
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