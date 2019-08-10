Кимовчане: «В жутком ДТП погибла многодетная мать»

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области

Жители Кимовска Тульской области сообщают в социальных сетях, что в результате жуткого утреннего ДТП на ул. Первомайской погибла мать троих детей. Отметим, что на момент публикации новости достоверно установить личности всех трех погибших пока не удалось. Опознание затрудняют сильные повреждения тел.



По данным УМВД России по Тульской области, предполагается, что причиной автоаварии стало то, что водитель Mitsubishi Lancer не справился с управлением и врезался в дерево.

«В результате ДТП погибли три находившиеся в салоне женщины. По предварительным данным, еще одна пассажирка иномарки госпитализирована. Сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа МОМВД России «Кимовский» установят все детали случившегося», — уточнил заместитель руководителя пресс-службы региональной полиции Сергей Сергейчев.

По информации ГУ МЧС России по Тульской области, повреждения получили три автомобиля. Предполагается, что в момент автоаварии Lada Kalina и ВАЗ-2112 стояли на парковке.