В Туле разработали новую схему движения транспорта

Фото: пресс-служба правительства Тульской области

Планируется, что постепенный переход на новую модель организации перевозок произведут в течение 2020 года.

Накануне в Туле прошло заседание рабочей группы по упорядочению движения общественного городского транспорта. О выполнении поручения губернатора Алексей Дюмина по формированию новой транспортной схемы города доложил замглавы тульской администрации Алексей Крыгин.

Схема разработана специалистами ГБУ «МосТрансПроект». Она предусматривает исключение дублирования маршрутов, увеличение числа автобусов большой и средней вместимости, перевозки автотранспортом повышенной комфортности и технического оснащения (срок эксплуатации не старше 3-х лет, оборудование для лиц с ограниченными возможностями, наличие автоинформаторов, кондиционеров, информационных табло с бегущей строкой и т. д. ).

Для организации работы перевозчиков создано МКУ «Организатор перевозок города Тулы».

Сергей Егоров, заместитель губернатора Тульской области - Предприятие получит все инструменты для контроля качества обслуживания пассажиров, соблюдения расписания движения, состояния транспортных средств, безопасности движения.

Также в городе внедрят единую систему оплаты проезда, которая предусматривает установку единственного вида перевозок по регулируемому тарифу. Льготы по оплате проезда будут предоставляться на всех видах транспорта.

Планируется постепенный переход на новую модель организации перевозок в течение 2020 года.

Замначальника Управления Центрального МУГАДН Олег Матыцин доложил о результатах проверки деятельности транспортных компаний по соблюдению требований лицензионного законодательства. По его словам, в регионе продолжаются проверки и рейды. Основные нарушения, которые допускают перевозчики: неудовлетворительное техническое состояние транспорта, отсутствие аптечек и огнетушителей, несоблюдение маршрута и расписания движения. Контрольные мероприятия будут продолжены.