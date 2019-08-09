Погода в Туле 10 августа: до +22 градусов, небольшой дождь и ветер

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность.

Днем небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 3 мм за сутки). Ветер западный, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от 10 до 15 градусов выше нуля, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.