новости
новости
Регистрация
Погода в Туле 10 августа: до +22 градусов, небольшой дождь и ветер

Погода в Туле 10 августа: до +22 градусов, небольшой дождь и ветер

Ожидается переменная облачность, атмосферное давление ниже нормы.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность.

Днем небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России –  до 3 мм за сутки). Ветер западный, до 12 метров в секунду.

Температура воздуха по области ночью – от 10 до 15 градусов выше нуля, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин, сегодня, в 09:00 +3
Другие статьи по темам
Событие
погодапогода в Тулепрогноз погодыпогода в Тульской областипогода на выходных
Место
ТулаТульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Кимовчане: «В жутком ДТП погибла многодетная мать»
Кимовчане: «В жутком ДТП погибла многодетная мать»
В Кимовске в массовом ДТП погибли три человека
В Кимовске в массовом ДТП погибли три человека
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.