Погода в Туле 10 августа: до +22 градусов, небольшой дождь и ветер
Ожидается переменная облачность, атмосферное давление ниже нормы.
По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе сохранится переменная облачность.
Днем небольшой кратковременный дождь (по данным сайта Гидрометцентра России – до 3 мм за сутки). Ветер западный, до 12 метров в секунду.
Температура воздуха по области ночью – от 10 до 15 градусов выше нуля, днём – от +17 до +22. Атмосферное давление – 735-740 мм рт. ст.
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