На въезде в Тулу сбили лося

Фото из архива Myslo.

В результате ДТП пострадал один человек.

В ночь на 31 июля на 3-м км автодороги М-2 «Крым» (автоподъезд к городу Туле, примерно в районе бывшего богучаровского поста ДПС. — Прим. авт.) легковой автомобиль Vortex Estina сбил перебегавшего дорогу лося. В момент наезда на животное за рулем машины находился 37-летний мужчина.

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Vortex — юноша 2001 года рождения с различными травмами был госпитализирован», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.