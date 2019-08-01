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На въезде в Тулу сбили лося
Фото из архива Myslo.

На въезде в Тулу сбили лося

В результате ДТП пострадал один человек.

В ночь на 31 июля на 3-м км автодороги М-2 «Крым» (автоподъезд к городу Туле, примерно в районе бывшего богучаровского поста ДПС. — Прим. авт.) легковой автомобиль Vortex Estina сбил перебегавшего дорогу лося. В момент наезда на животное за рулем машины находился 37-летний мужчина.
 

«В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автомобиля Vortex — юноша 2001 года рождения с различными травмами был госпитализирован», — сообщили Myslo в региональной Госавтоинспекции.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:34 +1
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