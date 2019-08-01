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В Щекино мошенник по телефону обманул пенсионерку на 407 тысяч рублей
Изображение Dariusz Sankowski с сайта Pixabay.

В Щекино мошенник по телефону обманул пенсионерку на 407 тысяч рублей

Женщина поверила, что позвонивший ей человек поможет защитить банковскую карту от несанкционированных списаний.

Щекинская полиция ищет преступника, который обманул по телефону 63-летнюю женщину. На данный момент известно, что пенсионерке позвонил мужчина и предложил помощь в защите банковской карты от несанкционированного списания денежных средств.
 
«Собеседник убедил женщину в необходимости назвать ему реквизиты карты и сведения о подтверждении операций. Осуществив преступный умысел, звонивший прервал разговор, после которого жительница районного центра обнаружила списание с её карты денежных средств. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Нанесённый ущерб составил 407 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
 

Полиция в очередной раз напоминает, что работникам банков запрещено выяснять реквизиты банковских карт у их владельцев и они не имеют оснований запрашивать эту информацию по телефону. Если собеседник пытается узнать сведения о банковской карте, велик риск стать жертвой мошенника.

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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 11:50 +2
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