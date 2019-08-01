В Щекино мошенник по телефону обманул пенсионерку на 407 тысяч рублей

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Женщина поверила, что позвонивший ей человек поможет защитить банковскую карту от несанкционированных списаний.

Щекинская полиция ищет преступника, который обманул по телефону 63-летнюю женщину. На данный момент известно, что пенсионерке позвонил мужчина и предложил помощь в защите банковской карты от несанкционированного списания денежных средств.

«Собеседник убедил женщину в необходимости назвать ему реквизиты карты и сведения о подтверждении операций. Осуществив преступный умысел, звонивший прервал разговор, после которого жительница районного центра обнаружила списание с её карты денежных средств. Поняв, что стала жертвой обмана, она обратилась в полицию. Нанесённый ущерб составил 407 тысяч рублей», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.

Полиция в очередной раз напоминает, что работникам банков запрещено выяснять реквизиты банковских карт у их владельцев и они не имеют оснований запрашивать эту информацию по телефону. Если собеседник пытается узнать сведения о банковской карте, велик риск стать жертвой мошенника.