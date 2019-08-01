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7 августа в Туле вновь планируют масштабные отключения газа
Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на газопроводе — отводе к газораспределительной станции «Новотульская».
Подача газа к ряду промышленных и коммунально-бытовых потребителей будет приостановлена 7 августа с 10.00 до 10.00 8 августа.
Отключение коснется:
- п. Осиновая Гора;
- д. Никитино;
- д. Малевка;
- д. Большая Еловая;
- п. Петелино;
- п. Ильинка;
- д. Вечерняя Заря;
- д. Нижние Присады.
Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты:
- АО «Тулатеплосеть» (котельная ТОКПБ им. Н. П. Каменева);
- АО «Тулатеплосеть» (котельная туб. диспансера);
- ГУЗ «Ленинская РБ» (ФАП п. Петелино);
- приход храма Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана пос. Петелино;
-
гр.
Болдырев А. Д.;
- ООО «СП-Агро»;
- ООО «АгроЛидер»;
-
гр.
Чулкова В. А.(кафе);
-
ИП
Ромашкин С. Н.;
-
гр.
Тукалов А. А.;
- ГУ «УПС Тульской области» (пожарная часть);
-
ИП
Лукьянов Д. В.;
-
гр.
Корнеев А. В.
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