7 августа в Туле вновь планируют масштабные отключения газа

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Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на газопроводе — отводе к газораспределительной станции «Новотульская».

Подача газа к ряду промышленных и коммунально-бытовых потребителей будет приостановлена 7 августа с 10.00 до 10.00 8 августа.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Тула» обращаются к жителям с просьбой не пользоваться газовыми приборами на период остановки станции.

Отключение коснется:

п. Осиновая Гора;

д. Никитино;

д. Малевка;

д. Большая Еловая;

п. Петелино;

п. Ильинка;

д. Вечерняя Заря;

д. Нижние Присады.

Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты: