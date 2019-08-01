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7 августа в Туле вновь планируют масштабные отключения газа
Фото pixabay.com

7 августа в Туле вновь планируют масштабные отключения газа

Ограничения связаны с проведением ремонтных работ на газопроводе — отводе к газораспределительной станции «Новотульская».

Подача газа к ряду промышленных и коммунально-бытовых потребителей будет приостановлена 7 августа с 10.00 до 10.00 8 августа.

Сотрудники АО «Газпром газораспределение Тула» обращаются к жителям с просьбой не пользоваться газовыми приборами на период остановки станции.

Отключение коснется:

  • п. Осиновая Гора;
  • д. Никитино;
  • д. Малевка;
  • д. Большая Еловая;
  • п. Петелино;
  • п. Ильинка;
  • д. Вечерняя Заря;
  • д. Нижние Присады.

Также подача газа временно будет приостановлена на следующие промышленные и коммунально-бытовые объекты:

  • АО «Тулатеплосеть» (котельная ТОКПБ им. Н. П. Каменева);
  • АО «Тулатеплосеть» (котельная туб. диспансера);
  • ГУЗ «Ленинская РБ» (ФАП п. Петелино);
  • приход храма Святых бессребреников и чудотворцев Космы и Дамиана пос. Петелино;
  • гр. Болдырев А. Д.;
  • ООО «СП-Агро»;
  • ООО «АгроЛидер»;
  • гр. Чулкова В. А. (кафе);
  • ИП Ромашкин С. Н.;
  • гр. Тукалов А. А.;
  • ГУ «УПС Тульской области» (пожарная часть);
  • ИП Лукьянов Д. В.;
  • гр. Корнеев А. В.
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