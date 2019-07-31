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Кому с 1 августа повысят пенсии?

Кому с 1 августа повысят пенсии?

Перерасчет страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров.

С 1 августа Пенсионный фонд России проведет беззаявительный перерасчет страховых пенсий работавших в 2018 году пенсионеров. Он коснется всех получателей страховых пенсий, за которых в прошлом году поступали страховые взносы.

В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии увеличивается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от размера заработной платы пенсионера: чем она выше, тем больше прибавка к пенсии.

Как сообщает ПФР, максимальное увеличение в результате перерасчета ограничено тремя пенсионными коэффициентами, рассчитанными по стоимости 2019 года,то есть 261,72 руб.

Согласно предварительным данным, перерасчет страховых пенсий получат около 14 млн пенсионеров.

На эти цели в бюджете Пенсионного фонда предусмотрено 10,6 млрд рублей.

Помимо повышения страховой пенсии, пенсионерам с 1 августа также будет увеличен размер выплат из средств пенсионных накоплений: накопительной пенсии, срочной пенсионной выплаты и единовременной выплаты. Данный перерасчет связан не столько с работой пенсионера (отчисления работодателей на пенсионные накопления в настоящее время направляются на формирование страховой пенсии), сколько с результатами инвестирования средств управляющими компаниями.

Перерасчет пенсионных накоплений предположительно коснется полумиллиона пенсионеров, включая 29,6 тыс. получателей срочнои? выплаты и 73,4 тыс. получателей накопительнои? пенсии. Их ежемесячные пенсии будут увеличены с учетом корректирующего коэффициента по результатам инвестирования за 2018 год. Для накопительной пенсии он составит 4,9%, для срочной пенсионной выплаты, которую получают участники государственной программы софинансирования пенсионных накоплений, коэффициент составит 5,1%.

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Автор: Кристина Вернигорина, сегодня, в 13:45 0
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