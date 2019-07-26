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В Туле осудили жадного магазинного вора
Image by David Mark from Pixabay.

В Туле осудили жадного магазинного вора

27-летний Сейран Х. попался на третьей краже с флакончиком женской туалетной воды.

В Пролетарском округе суд вынес приговор 27-летнему Сейрану Х. Мужчину признали виновным в двух кражах и одном покушении на кражу.
 
Как установил суд, все преступления были совершены 7 апреля этого года. Сначала мужчина похитил из магазина одежды на ул. Пролетарской куртку, брюки, шорты и другие вещи, после чего вышел из помещения, не заплатив. Сумма ущерба составила более 6,5 тыс. рублей.
 
Затем он пришел в парфюмерный магазин, откуда украл женскую туалетную воду стоимостью 3,8 тыс. рублей. Воришка вернулся туда же всего через 30 минут, но на этот раз был задержан с туалетной водой за 1,6 тыс. рублей.
 
«В ходе расследования уголовного дела имущественный ущерб возмещен полностью путем изъятия похищенного. По совокупности преступлений Сейрану Х. назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 1 год с удержанием 20% в доход государства», — сообщает пресс-служба прокуратуры Тульской области.
 
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.
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Автор: Сергей Стариков, сегодня, в 10:43 +3
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