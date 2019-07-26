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Объявлены имена победителей конкурса на участие в арт-проекте «Ясная Октава»
Фото Алексея Пирязева.

Объявлены имена победителей конкурса на участие в арт-проекте «Ясная Октава»

В августе усадьба писателя станет резиденцией для музыкантов и режиссеров, работающих со звуками окружающей среды.

По итогам ее работы будет создан коллективный музыкальный арт-проект. Сегодня стали известны имена пятерых победителей.

Арт-проект инициирован музеем-усадьбой «Ясная Поляна», Госкорпорацией «Ростех», электроакустическим заводом «Октава» и интернет-платформой «Сигма». Идея организации резиденции «Ясная Октава» принадлежит журналисту, руководителю образовательного проекта «Полка» Юрию Сапрыкину.

Фуркат Палванзаде, основатель платформы для публикации текстов о человеке, культурных явлениях и обществе «Сигма»:
 

Фуркат Палванзаде

– Претенденты должны были иметь опыт работы с полевыми записями и прислать примеры своих работ. Проект вызвал большой ажиотаж — организаторы получили около сотни заявок. Мест в резиденции всего пять, поэтому выбор был долгим и трудным.

Победителями стали: звукорежиссер и создатель лейбла Asyncro Олег Буянов (Москва), электронный музыкант с панк-рокерским прошлым Карина Казарян, она же KP Transmission (Москва), эмбиент-музыкант Дмитрий Люшаков (Тюменская область), звукорежиссер и продюсер Иван Меркулов (Москва) и Дмитрий Устинов, он же Taras 3000, он же диджей Японец (Москва).

Директор по коммуникациям Госкорпорации «Ростех» Екатерина Баранова:
 

Екатерина Баранова

– Финалисты отправятся в Ясную Поляну в начале августа. Помимо бесплатного трансфера и проживания каждый из победителей получит гонорар и стереофонические микрофоны МК-012 в подарок от входящего в Госкорпорацию «Ростех» завода «Октава». Эти микрофоны участники и будут использовать для записи звуков имения Толстых. Арт-проект «Ясная Октава» — экспериментальный формат творческой коллаборации. Для нас было важно придумать проект, в котором наши технологии будут задействованы в создании оригинального культурного продукта нового формата, способного полностью погрузить зрителя и слушателя в атмосферу места, где жил и творил великий русский писатель. Завершится проект в день рождения Л. Н. Толстого – 9 сентября, тогда же будет представлен публике коллективный музыкальный альбом.


В результате резиденции будет создан коллективный музыкальный альбом, который выйдет ко дню рождения Льва Толстого на стриминговых площадках Apple Music и Яндекс.Музыке. Дополнительно в распоряжение авторов альбома будут предоставлены архивные записи голоса Толстого, фрагменты его произведений, зачитанные актерами, и документация местного фольклора.

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Автор: Лариса Тимофеева, сегодня, в 11:02 +1
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