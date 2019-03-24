Экс-директор Центра техобслуживания тульского минздрава посажен под домашний арест

А его подельник – под стражей.

О задержании бывшего директора ГУ «Центр технического обслуживания и эксплуатации зданий и сооружений министерства здравоохранения Тульской области» Сергея Анцибора стало известно 19 марта. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного отделом по расследованию особо важных дел СУ СК РФ по Тульской области по п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ – получение взятки в крупном размере.

Основанием для возбуждения дела стали материалы УЭБиПК УМВД России по Тульской области.

По версии следствия, в мае 2018 года Анцибора договорился со знакомыми предпринимателями — супругами, сферой деятельности которых являлась поставка в учреждения здравоохранения Тульской области изделий медицинского назначения, комплектующих к ним и расходных материалов, о ежемесячном перечислении ему денег за общее покровительство при заключении государственных контрактов по поставке в учреждения здравоохранения Тульской области изделий медицинского назначения, комплектующих к ним и расходных материалов.

Предложение было принято и с мая по 21 ноября 2018 года предприниматель перевел на банковскую карту в сумме 165 000 рублей.

В декабре Сергей Анцибор написал заявление на увольнение в декабре.

Также по подозрению в совершении дачи взятки задержан 50-летний предприниматель Олег Игнатьев, в отношении него возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ.

На основании ходатайства следователя Сергей Анцибор оказался под домашним арестом, а предприниматель под стражей.

Следователем продолжается производство следственных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы по уголовному делу.