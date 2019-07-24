Туляк отправится на 9 лет в колонию за нападение на мать 8 марта

Советский районный суд Тулы 23 июля вынес обвинительный приговор жителю регионального центра 32-летнему Алексею М. Суд признал его виновным в совершении разбоя с применением насилия, опасного для жизни.

Минувшей весной 8 марта мужчина был нетрезв и находился дома. Решил, что выпил недостаточно и надо бы продолжить. Денег у него самого не было, поэтому он отправился к матери и стал требовать у нее 500 рублей, угрожая ей расправой. Но женщина отказалась дать ему денег. Тогда Алексей схватил мать одной рукой за шею, а другой за правую руку, сломав ей плечевую кость.

Суд приговорил мужчину к 9 годам исправительной колонии строгого режима. Также удовлетворены исковые требования прокурора Советского района о взыскании с М. в пользу Фонда обязательного медицинского страхования по Тульской области 97 154 руб. 13 коп., затраченные на лечение потерпевшей. Приговор суда в законную силу не вступил, сообщает пресс-служба прокуратуры региона.