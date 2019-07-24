За неделю санавиация оказала экстренную помощь трем тулякам

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Санитарная авиация была создана в Туле неделю назад в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Состояние всех трех пациентов требовало срочной помощи врачей и использования современного оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Тульской области Татьяну Каширскую.

В первые же дни работы санитарной авиации в Тульской области эвакуировано два пациента Ефремовской районной больницы.

«Третий случай был, когда врачи санитарной авиации тульского территориального центра медицины катастроф эвакуировали пациента Плавской центральной районной больницы. Он получил тяжелую сочетанную травму в результате аварии. По словам врачей, эвакуация наземным транспортом была невозможна без риска ухудшения состояния пациента, усугубления травматического и болевого шока, а эвакуация вертолетом в Тульскую областную клиническую больницу заняла менее получаса. В настоящее время он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, где ему оказана необходимая помощь и проводится подготовка к операции», – отметила Татьяна Каширская.

Также она отметила, что благодаря санавиации на доставку пациента из самой отдаленной точки – Ефремова будет уходить не более 40 минут.

Напомним, для экстренной медицинской помощи в распоряжении тульских врачей теперь находится вертолет типа «Ансат», развивающий скорость до 275 км/ч и способный преодолевать расстояния порядка 500 км. Он оснащен мобильной системой мониторинга состояния пациентов, оборудованием для вентиляции легких, предусмотрена и возможность транспортировки детей, в том числе новорожденных.

Финансирование проекта развития санитарной авиации на территории Тульской области предусмотрено в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и на период 2019-2021 годов составляет 165 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 120,60 млн рублей Средства бюджета Тульской области – 44,40 млн рублей.