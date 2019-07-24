новости
новости
Регистрация
За неделю санавиация оказала экстренную помощь трем тулякам
Фото из архива Myslo.ru.

За неделю санавиация оказала экстренную помощь трем тулякам

Санитарная авиация была создана в Туле неделю назад в рамках нацпроекта «Здравоохранение».

Состояние всех трех пациентов требовало срочной помощи врачей и использования современного оборудования, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря министерства здравоохранения Тульской области Татьяну Каширскую.

В первые же дни работы санитарной авиации в Тульской области эвакуировано два пациента Ефремовской районной больницы.

«Третий случай был, когда врачи санитарной авиации тульского территориального центра медицины катастроф эвакуировали пациента Плавской центральной районной больницы. Он получил тяжелую сочетанную травму в результате аварии. По словам врачей, эвакуация наземным транспортом была невозможна без риска ухудшения состояния пациента, усугубления травматического и болевого шока, а эвакуация вертолетом в Тульскую областную клиническую больницу заняла менее получаса. В настоящее время он находится в отделении реанимации и интенсивной терапии, где ему оказана необходимая помощь и проводится подготовка к операции», – отметила Татьяна Каширская.

Также она отметила, что благодаря санавиации на доставку пациента из самой отдаленной точки – Ефремова будет уходить не более 40 минут.

Напомним, для экстренной медицинской помощи в распоряжении тульских врачей теперь находится вертолет типа «Ансат», развивающий скорость до 275 км/ч и способный преодолевать расстояния порядка 500 км. Он оснащен мобильной системой мониторинга состояния пациентов, оборудованием для вентиляции легких, предусмотрена и возможность транспортировки детей, в том числе новорожденных.

Финансирование проекта развития санитарной авиации на территории Тульской области предусмотрено в рамках регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» и на период 2019-2021 годов составляет  165 млн рублей, из них средства федерального бюджета – 120,60 млн рублей Средства бюджета Тульской области – 44,40 млн рублей.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 14:26 +8
Другие статьи по темам
Событие
санитарная авиация
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Депутаты Тульской облдумы: Власть должна быть ответственная, а граждане – активные
Депутаты Тульской облдумы: Власть должна быть ответственная, а граждане – активные
Туляк отправится на 9 лет в колонию за нападение на мать 8 марта
Туляк отправится на 9 лет в колонию за нападение на мать 8 марта
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.