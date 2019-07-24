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Надеясь получить компенсацию в 13 млн рублей за БАДы, тулячка отдала мошенникам более 2 миллионов

Надеясь получить компенсацию в 13 млн рублей за БАДы, тулячка отдала мошенникам более 2 миллионов

Она перевела им все свои сбережения, набрала несколько кредитов, но мошенники продолжали требовать еще.

Полиция в Тульской области особо обращает внимание граждан на необходимость быть бдительными в случаях, когда неизвестные лица под тем или иным предлогом просят осуществить денежные переводы. Важно посоветоваться с родственниками и знакомыми, прежде чем принять решение о направлении денег на незнакомые номера банковских карт и телефонов. При совершении таких действий велик риск стать жертвой мошенников. 
 
Накануне в Туле в отдел полиции обратилась 58-летняя женщина. В 2018-м году она приобрела БАД, а через какое-то время ей позвонил мужчина и заявил, что фирма, продавшая эти добавки, обманывала покупателей, и им теперь выплачиваются компенсации.
Тулячке собеседник пообещал перевести более 13 млн рублей. Но с условием...
Для получения денег нужно оформить страховку и другие документы, подготовка которых требовала уплаты комиссионных сборов. Собеседник рассказал, что в связи со значительным размером компенсации понадобится большая страховая сумма и спросил женщину, готова ли та выплатить такие деньги, при условии, что после оформления документации она сразу окупит все затраты. Жительница Тулы согласилась. 
 
Женщина, по предварительным данным, не менее семи раз переводила на указанные ей реквизиты деньги, которые, как она предполагала, идут на оформление документов. Женщина отдала все сбережения и еще взяла несколько кредитов. При этом никто из ее родственников не знал об этом – она хотела сделать им сюрприз после получения обещанной компенсации в 13 млн рублей.
 
Лишь после того, как деньги закончились, а собеседники по телефону сообщили о необходимости оформления ещё одного пакета документов, женщина обратилась за помощью к сыну. Тот, поняв, что мать обманывают, убедил ее обратиться в полицию.
 
По предварительным данным, на выплаты за мнимое оформление документов для получения компенсации женщина потратила свыше 2,1 млн рублей.
 
Сейчас полиция выясняет обстоятельства происшествия, устанавливается личность и местонахождение причастных к противоправному деянию.
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Автор: Юлия Александрова, сегодня, в 13:45 +4
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