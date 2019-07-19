В Донском мужчина пытался перебросить 33 телефона в колонию строгого режима
Об этом его попросили осужденные.
В ходе реализации ранее полученной оперативной информации сотрудники оперативного отдела ИК-5 в Донском задержали мужчину, который пытался перебросить на территорию колонии запрещенные вещи.
В его сумке нашли пять свертков, перемотанных скотчем, внутри которых находились 33 мобильных телефона.
Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области, средства связи злоумышленник собирался по просьбе своего знакомого перебросить через ограждение на территорию колонии в районе производственного участка.
Свой план мужчина пытался осуществить в вечернее время, когда большинство осужденных уже покинули рабочие места.
По данному факту составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, изъятые средства мобильной связи и собранные материалы переданы в Донской городской суд.
В настоящее время установлен круг лиц из числа осужденных, причастных к происшествию. Решается вопрос об их водворении в ШИЗО ПКТ.