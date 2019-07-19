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В Донском мужчина пытался перебросить 33 телефона в колонию строгого режима
Фото пресс-службы УФСИН по Тульской области.

В Донском мужчина пытался перебросить 33 телефона в колонию строгого режима

Об этом его попросили осужденные.

В ходе реализации ранее полученной оперативной информации сотрудники оперативного отдела ИК-5 в Донском задержали мужчину, который пытался перебросить на территорию колонии запрещенные вещи.

В его сумке нашли пять свертков, перемотанных скотчем, внутри которых находились 33 мобильных телефона.

Как сообщили в пресс-службе УФСИН России по Тульской области, средства связи злоумышленник собирался по просьбе своего знакомого перебросить через ограждение на территорию колонии в районе производственного участка.

Свой план мужчина пытался осуществить в вечернее время, когда большинство осужденных уже покинули рабочие места.

По данному факту составлен протокол по ст. 19.12 КоАП РФ, изъятые средства мобильной связи и собранные материалы переданы в Донской городской суд.

В настоящее время установлен круг лиц из числа осужденных, причастных к происшествию. Решается вопрос об их водворении в ШИЗО ПКТ.

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Автор: Кристина Вернигорина, 19 июля, в 14:37 +1
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