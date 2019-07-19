В Тульской области прошел сильный град: видео

Фото из соцсетей.

Град был довольно интенсивный.

Сильные дожди и ливни продолжают заливать Тульскую область. В некоторых районах региона выпал град. Жители делятся видео и фотографиями непогоды в соцсетях.

Вот крупный град прошел в Товарково в Богородицком районе:



Фото и видео из группы ВКонтакте "Тула Life", aleksandr_baev_71.

Вот «снежок» в Воловском районе:



Видео из группы ВКонтакте "Подслушано в Новомосковске."

А это непогода в Новоугольном:



Видео Надежды Ломинцевой.

Напомним, что буквально три дня назад в Туле тоже выпал крупный град: