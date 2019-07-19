новости
новости
Регистрация
В Тульской области прошел сильный град: видео
Фото из соцсетей.

В Тульской области прошел сильный град: видео

Град был довольно интенсивный.

Сильные дожди и ливни продолжают заливать Тульскую область. В некоторых районах региона выпал град. Жители делятся видео и фотографиями непогоды в соцсетях.

Вот крупный град прошел в Товарково в Богородицком районе:


Фото и видео из группы ВКонтакте "Тула Life", aleksandr_baev_71.

Вот «снежок» в Воловском районе:


Видео из группы ВКонтакте "Подслушано в Новомосковске."

А это непогода в Новоугольном:


Видео Надежды Ломинцевой.

Напомним, что буквально три дня назад в Туле тоже выпал крупный град:

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Кристина Вернигорина, 19 июля, в 13:45 +4
Другие статьи по темам
Место
ТулаТульская область
Прочее
граднепогодастихияливни

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

В Донском мужчина пытался перебросить 33 телефона в колонию строгого режима
В Донском мужчина пытался перебросить 33 телефона в колонию строгого режима
В Туле ребенок получил тяжелые травмы из-за упавших футбольных ворот
В Туле ребенок получил тяжелые травмы из-за упавших футбольных ворот
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.