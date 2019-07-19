Фото из соцсетей.
В Тульской области прошел сильный град: видео
Град был довольно интенсивный.
Сильные дожди и ливни продолжают заливать Тульскую область. В некоторых районах региона выпал град. Жители делятся видео и фотографиями непогоды в соцсетях.
Вот крупный град прошел в Товарково в Богородицком районе:
Фото и видео из группы ВКонтакте "Тула Life", aleksandr_baev_71.
Вот «снежок» в Воловском районе:
Видео из группы ВКонтакте "Подслушано в Новомосковске."
А это непогода в Новоугольном:
Видео Надежды Ломинцевой.
Напомним, что буквально три дня назад в Туле тоже выпал крупный град: