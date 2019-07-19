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Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева отметит День Морского Флота песенным фестивалем
Фото предоставлено пресс-службой Тульского музейного объединения.

Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева отметит День Морского Флота песенным фестивалем

Традиционный праздник «Под Андреевским флагом» пройдет 28 июля. Начало в 11.00. Вход свободный.

В деревне Савино для гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа. На сцене выступят тульские исполнители и приглашенные музыканты из Москвы и Рязани. Традиционно с Днем морского флота туляков поздравит Демидыч — звезда премии «Шансон года в Кремле» – и рязанский коллектив «Поющие казаки».

Также гостей ждут мастер-классы и интерактивные занятия. В тематических зонах все желающие смогут научиться чеканить монеты, мастерить оригинальные брелки и сыграть партию в «весёлые шахматы».

На территории музея будет работать выставка московской художницы-дизайнера Галины Журкиной. В ее картинах посетители проникнутся «музыкой моря».

После культурной программы гости смогут отведать блюда полевой кухни.

 

Начиная с 2014 года военно-морской фестиваль «Под Андреевским флагом» проводится ежегодно в День Морского Флота. На фестивале собираются представители разных российских регионов.

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Автор: Настя Якушина, 19 июля, в 15:08 +3
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Музей крейсера Варяг Руднева

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