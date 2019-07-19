Музей командира крейсера «Варяг» В. Ф. Руднева отметит День Морского Флота песенным фестивалем
Традиционный праздник «Под Андреевским флагом» пройдет 28 июля. Начало в 11.00. Вход свободный.
В деревне Савино для гостей подготовлена насыщенная развлекательная программа. На сцене выступят тульские исполнители и приглашенные музыканты из Москвы и Рязани. Традиционно с Днем морского флота туляков поздравит Демидыч — звезда премии «Шансон года в Кремле» – и рязанский коллектив «Поющие казаки».
Также гостей ждут мастер-классы и интерактивные занятия. В тематических зонах все желающие смогут научиться чеканить монеты, мастерить оригинальные брелки и сыграть партию в «весёлые шахматы».
На территории музея будет работать выставка московской художницы-дизайнера Галины Журкиной. В ее картинах посетители проникнутся «музыкой моря».
После культурной программы гости смогут отведать блюда полевой кухни.
Начиная с 2014 года военно-морской фестиваль «Под Андреевским флагом» проводится ежегодно в День Морского Флота. На фестивале собираются представители разных российских регионов.