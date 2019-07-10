В Ясногорском районе «буханка» опрокинулась после столкновения с «Ладой»

В аварии пострадали три пассажира «ВАЗа». Они получили лёгкие повреждения.

На 22-м километре дороги «Ново-Клейменово – Ясногорск – Мордвес» в Ясногорском районе произошло столкновение двух автомобилей: «Лады» под управлением 19-летнего молодого человека и «УАЗа», за рулём которого находился 41-летний мужчина.

От удара «буханка» опрокинулась на левый бок. В аварии пострадали водитель «Лады» и двое его пассажиров – 19-летний парень и 53-летняя женщина. Все трое получили различные телесные повреждения и после оказания медицинской помощи были отпущены домой.