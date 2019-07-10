В тульских МФЦ появятся «Криптобиокабины»

Новейшую разработку «Ростеха» будут использовать при оформлении загранпаспортов.

Концерн «Автоматика» госкорпорации Ростех представил на выставке «Иннопром-2019» серийный образец программно-аппаратного комплекса «Криптобиокабина» для оформления и выдачи заграничных паспортов. Комплекс полностью автоматизирует процесс получения биометрических данных заявителя, а также оформление и выдачу документов.

«Криптобиокабина» заключена в единый защищенный антивандальный корпус с предустановленным программным обеспечением, включая средства защиты информации. Новое оборудование позволяет регистрировать биометрические параметры заявителя: изображение лица и отпечатки пальцев.

Сканирование документов, удостоверяющих личность, выполняется сразу в двух диапазонах – видимом и ультрафиолетовом. При выдаче документа комплекс осуществляет двухфакторную биометрическую верификацию, а затем активирует загранпаспорт нового поколения.

По словам исполнительного директора «Ростеха» Олега Евтушенко первые «Криптобиокабины» уже в ближайшее время будут установлены в 14 многофункциональных центрах в Москве, Подмосковье, Туле и Краснодаре.